Mundial Qatar 2022: periodistas de Australia opinan en la previa

“No hay un mago como Messi, pero es un equipo inteligente, muy físico y agresivo, que no tiene nada para perder”. Un razonamiento escueto pero que resume de pies a cabeza los pilares que pusieron a Australia en octavos de final, como en aquella histórica ocasión en Alemania 2006.

El DT Graham Arnold considera al equipo como “11 canguros boxeadores”. Una frase que no cae demasiado bien en la prensa australiana porque consideran que son más que jugadores rústicos y que también pueden dar pelea desde lo técnico.

¿Cuál es la expectativa en Australia después de llegar a octavos de final, la mejor participación histórica que iguala lo conseguido en Alemania 2006?

Rugari: Nadie en Australia esperaba que llegáramos tan lejos, esto es honestamente increíble por parte del equipo, los jugadores y el cuerpo técnico. Pensé que tendrían dificultades para marcar incluso un gol, y estoy muy feliz de haberme equivocado. A esta altura ya no existe más presión para este grupo. Este ya es nuestro mejor Mundial, así que pueden salir a jugar con total libertad y dar todo lo que tienen.

Payten: Australia está en un estado de emoción más que de expectativa. El fútbol en Australia es uno de varios deportes que normalmente compiten por la atención y las multitudes, incluidos el rugby, la AFL y Rugby League, pero cuando comienza la Copa del Mundo, todos dejan de lado sus preferencias personales y apoyan a los Socceroos de todo corazón. El equipo de 2006 es recordado como héroe por llegar a los octavos de final y no había expectativas reales de que el equipo de 2022 los igualara. Pero las victorias del equipo sobre Túnez y Dinamarca han “incendiado” el país. Llegar tan lejos se considera un gran logro, pero hay una sensación de realismo sobre la próxima tarea, tratar de vencer a la Argentina de Lionel Messi y llegar a los cuartos de final. Pero después de vencer a Dinamarca y de haber estado 1-0 ante Francia, el público australiano se está acostumbrando a que los Socceroos desafíen las probabilidades.

Periodista1.jpeg Vince Rugari, enviado del Sydney Morning Herald, está ilusionado con que Australia dé la nota en Qatar 2022.

Messi y Scaloni dijeron que Australia será un rival muy difícil. ¿Qué nos podés decir sobre el equipo australiano y su estilo de juego?

R: Este es un equipo que vale más que la suma de sus partes. Lo hacen todo como una unidad, son muy físicos y agresivos, pero tácticamente inteligentes y técnicamente infravalorados. El entrenador Arnold los describe como “11 canguros boxeadores”, pero eso perjudica su habilidad futbolística. Este no es un equipo de clase mundial, por supuesto, pero estos muchachos pueden jugar bien al fútbol.

P: En comparación con los equipos australianos anteriores, el equipo de 2022 no está lleno de estrellas de la Premier League. Tiene muchos jugadores escoceses y también tiene al equipo con la mayor cantidad de jugadores de una competencia nacional, en este caso la A-League. Hay jugadores jóvenes de ascendencia sudanesa. Pero después de un proceso de calificación muy largo y arduo, el equipo se ha vuelto muy fuerte y unido. Es un equipo de luchadores. Su estilo de juego es a partir de una estructura fuerte, defender obstinadamente, cubrirse unos a otros y luego golpear de contraataque.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la selección australiana?

R: La fuerza de la defensa es una gran virtud. Harry Souttar es uno de los mejores jugadores de este torneo y su asociación en la zaga central con Kye Rowles será la base de este equipo durante los próximos 10 años. Ambos deberían estar jugando en la Premier League inglesa. Tienen la calidad suficiente. La debilidad son algunas carencias en el tercio de ataque: hay trabajadores, pero no una fuerza creativa masiva, no hay un visor de juego destacado, no hay un mago como Messi. Tres jugadores distintos marcaron los goles en la fase de grupos: Craig Goodwin, Mitchell Duke y Mathew Leckie. A lo mejor no se necesite un mago si todo el equipo está comprometido con la mejor actitud.

Periodista2.jpeg Para Iain Payten, Australia tiene la virtud de jugar en equipo y cree que eso puede complicar a Argentina.

P: Las partes más fuertes son el trabajo en equipo, la preparación física y el juego aéreo defensivo. La aparición de Harry Souttar también ha sido una revelación. Lo más débil tal vez sea el uno contra uno frente a superestrellas. Lo padeció con Mbappe.

¿Cómo será la estrategia australiana para contrarrestar el juego argentino?

R: Mucha presión y posicionamiento agresivo, cerrando espacios, sin darle tiempo ni terreno a Argentina para mover el balón. Veremos si funciona.

P: Defensa férrea, sin dar respiros, y buscar salir rápido de contraataque.

Argentina empezó perdiendo en el debut, pero se pudo recuperar y cambió la imagen. ¿Creés que Australia se enfrentará a uno de los candidatos a ganar el Mundial o son optimista de que puedan dar la sorpresa?

R: No soy optimista, estoy ciegamente esperanzado. Australia es, por supuesto, mi equipo número uno, mi equipo número dos es Italia, soy de ascendencia italiana, pero lamentablemente no clasificaron a Qatar. Así que mi plan B es apoyar a Argentina y a Messi, el mejor de todos los tiempos. Creo que volvió a ser uno de los candidatos a ganar el título y espero que lo gane, pero espero más que la carrera internacional de Messi termine en mi país. Sería un honor, un sueño.

P: Argentina es muy apreciada en Australia y en una Copa del Mundo llena de sorpresas nada está dicho. Pero nadie aquí vio la derrota ante Arabia Saudita como evidencia de que no podía ganar la Copa del Mundo.

Veo que le tienen mucho cariño a Leo...

R: Sin dudas. No hay nada que pueda decir que no se haya dicho ya. Es el mejor jugador en la historia del fútbol. Verlo jugar contra mi país, con mis propios ojos, es una oportunidad que nunca pensé que podría llegar a tener en una Copa del Mundo.

P: El nombre Messi es tan conocido como cualquier estrella del deporte local en Australia. Los niños de aquí visten su camiseta y conocen cada movimiento que hace. Es un gigante de nuestra era.