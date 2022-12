Como si realmente no hubiera alegrías completas, el rosarino Ángel Di María, uno de los mejores jugadores de la selección argentina después de Lionel Messi, está en duda para el partido de este sábado contra Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 por una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha.

El héroe del Maracaná sintió la molestia durante el inicio del segundo tiempo de la victoria sobre Polonia, por lo que el director técnico Lionel Scaloni lo sacó por precaución a los 15 minutos y lo reemplazó por Leandro Paredes.

El propio Scaloni reconoció la existencia de la sobrecarga muscular de Finito, en declaraciones formuladas después del partido.

El jugador de Juventus de Italia se sometió este jueves a sesiones de rehabilitación con un kinesiólogo y apenas trotó un poco en la práctica de recuperación que realizó el plantel, a puertas cerradas, en el campo de deportes de la Universidad de Qatar.

Di María viene de padecer una rotura fibrilar con Juventus en la Champions League, en una lesión que mantuvo en vilo al cuerpo técnico de la selección nacional en vísperas del Mundial.

“No tenía que pasar y pasó”

Las lesiones musculares son un karma en la carrera de Finito desde el Mundial Sub 20 de Canadá. “No tenía que pasar y pasó. Eran momentos claves para mí y para el equipo. No solamente siempre sentí que me defraudé yo, sino que defraudé, y mucho más, a mis compañeros. Es una lesión y es obvio que puede pasar, pero siempre el equipo estaba ya armado, veníamos en una dinámica buena y siempre tuve un problema en el momento menos indicado”, reflexionó en otro momento el exCentral y El Torito sobre su historial de lesiones en momentos cúlmine de su carrera en la selección.

La primera vez que el volante rosarino se quedó afuera de una final por culpa de una lesión fue en el Mundial Sub 20 disputado en Canadá, en 2007. Di María pintaba para ser figura en la semifinal ante Chile (convirtió el 1-0 parcial), pero en el complemento remató encimado por la marca de Arturo Vidal y debió pedir el cambio. Fideo se había convertido en una pieza clave en el andamiaje del equipo dirigido por Hugo Tocalli, por la baja del lesionado Mauro Zárate, pero por esa dolencia se perdió la final contra República Checa.

El Mundial de Brasil lo dejó marcado: su muslo derecho se dañó durante el partido por los cuartos de final contra Bélgica. Su presencia en la final ante Alemania generó incertidumbre, sobre todo porque tenía un gran nivel y hasta le había dado la clasificación a la selección en la instancia anterior (1-0 ante Suiza sobre el final del tiempo suplementario). Finalmente, Fideo miró el partido desde afuera en el Maracaná y circuló una versión sobre un pedido de su club, Real Madrid, de no arriesgarlo, que no pudo ser confirmada.

Su karma con las lesiones reapareció en la final de la Copa América que Argentina jugó en Santiago de Chile y perdió a penales con el equipo local en 2015. Tras un pique largo, Di María sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho y tuvo que ser reemplazado por el villagalvense Ezequiel Lavezzi a los 25 minutos. Otro título que se escapó y una nueva lesión de Fideo.

Aún bajo la dirección del rosarino Gerardo Martino, por las Eliminatorias de Rusia 2018, Di María sintió una molestia en el gemelo derecho y apenas aguantó media hora en el partido disputado en Córdoba, cuando la selección argentina le ganó a Bolivia 2 a 0.

La Copa América Centenario de Estados Unidos pudo ser una revancha para muchos jugadores de su generación, pero la historia otra vez se las negó. Di María fue reemplazado en el primer tiempo del partido ante Panamá, por la fase de grupos. Su molestia en el aductor derecho le impidió jugar los siguientes partidos y recién reapareció en la final, donde no llegó a completar una hora por su falta de plenitud física, la tarde que la selección perdió otra vez con Chile, por penales.

Una mialgia en la cara posterior del muslo izquierdo lo sacó de las Eliminatorias Sudamericanas de Rusia 2018, en un partido que Argentina igualó con Venezuela en el estadio Monumental. Tras la recuperación, Di María volvió en los últimos dos partidos (0-0 ante Perú de local y victoria 3-1 contra Ecuador de visitante) y selló su boleto para la Copa del Mundo. Sin embargo, Fideo se volvió a lesionar la otra pierna en un amistoso contra Italia, previo al Mundial, en marzo de 2018.

La redención del Maracanazo

Pese a padecer el calvario de las lesiones Fideo alcanzó su esperada y merecida redención: marcó el gol de la final en la Copa América 2021, en el Maracanazo ante Brasil, y escribió su nombre en la gloriosa historia de la selección nacional. Con todo, a diez minutos del final Di María salió por una molestia muscular.

La baja de Fideo representaría un serio problema para el cuerpo técnico ya que tras la salida de Nicolás González en la previa del inicio de la Copa del Mundo no tiene un reemplazante natural.

En algunos entrenamientos durante la estadía en Qatar, Scaloni probó a Paulo Dybala en esa posición, pero el cordobés no tiene el desequilibrio en el uno contra uno que aporta Di María en ataque tanto por derecha como por izquierda.

Las otros opciones que tiene el director técnico de Pujato son las de Alejandro Papu Gómez, Ángel Correa e incluso Thiago Almada, el jugador más joven del plantel, que sumó sus primeros minutos en la selección en una Copa del Mundo cuando entró contra Polonia sobre el final del encuentro.

Di María, sin embargo, hará lo posible para estar desde el arranque y la decisión final será de Scaloni y del cuerpo médico.

En la previa de la final de la Copa América 2021, en Brasil, cuando Finito había sido suplente casi todo el torneo, sucedió algo similar y luego de una charla Scaloni decidió poner desde el arranque al zurdo de la calle Perdriel.