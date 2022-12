Luka Modric habló de la marca a Messi: "Vamos a tener muchas dificultades para pararlo"

"Como somos un país pequeño, nadie nos tiene en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra. Eso es una cosa que no podemos controlar. Solo podemos competir al máximo y dar todo, que es nuestro fuerte. Antes de irme al Mundial, en el vestuario lo hablábamos mucho y yo decía que 'ojo con Croacia'. Veía un equipo muy bueno, maduro, con jóvenes que han traído nueva calidad y energía", sostuvo el jugador del Real Madrid al entender que no eran favoritos a llegar a estas instancias.

A pesar de no ser favoritos en la opinión pública, el oriundo de Zadar se apoya en las estadísticas para mostrar porque no había que subestimar a los 'Vatreni': "Desde la Eurocopa hay un dato que yo no sabía, nos lo dijo nuestro seleccionador, que en 22 partidos solo hemos perdido uno. Es algo impresionante, hemos jugado muchos partidos buenos y eso también dice mucho de nosotros. Yo confiaba en que podíamos hacer algo. Y, después de cuatro años, estar en semis es algo muy grande".

Por último, el ex jugador del Dinamo de Zagreb se refirió a lo que será el encuentro de semifinal ante Argentina el próximo martes en Lusail: "Argentina es un equipo grande, no solo tengo ganas de jugar contra un jugador. Claro que Leo Messi es muy grande, el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Vamos a intentar hacer el mejor partido del torneo de nuestras vidas. Espero que sea suficiente para estar en la final".