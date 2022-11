Luis Enrique, DT de España, debuta hoy como streamer

De esta manera, el primer encuentro del seleccionador español con sus seguidores en las redes sociales, con su bautizo en Twitch con el nombre luisenrique21worldcup, se producirá a las 16 hora de Argentina, cuando la actividad de la selección baje tras la cena del equipo.

Luis Enrique tiene 14.400 seguidores en Twitch sin haber realizado aún ningún directo y se espera que el estreno tenga mucha audiencia. En su cuenta de Instagram, también estrenada a días del Mundial de Qatar 2022, se muestra muy activo con publicaciones y ya tiene 135.000 seguidores. EFE

Días antes, al anunciar esta nueva actividad, Luis Enrique ya había hablado sobre su nueva faceta de streamer, calificativo que aseguró tiene que ganarse, con unas primeras sensaciones positivias que le invitar a pensar que "debería haber empezado antes", ya que aseguró que desde que anunció su cuenta en Instagram y directos de Twitch, cada vez que abre su móvil le "salen corazones por todos lados".

"Es un experimento que pienso disfrutar al máximo. Estos días lo estoy disfrutando cantidad, la conexión con la afición. Abro el móvil y me salen corazones por todos los lados. Quizás tenía que haber comenzado antes", confesó entonces Luis Enrique.

"Todavía no soy streamer, ya veremos si me gano el calificativo. Respeto mucho todas las nuevas plataformas, comunicaciones, a los streamers. He hecho un vídeo como me sale a mí, me gusta tratar las cosas con humor, pero no pienso polemizar ni quiero controlar lo que diga. No tiene nada que ver con mi profesión, es una cosa nueva, un experimento, no dependo de nadie y en el momento en el que me aburra, me marcho. Libertad total, lo que he recibido hasta ahora es maravilla, ojalá hubiese empezado antes. Habrá haters, pero estoy cansado de verlos en el fútbol, no pasa nada"