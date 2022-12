Louis van Gaal: "Queremos ser campeones del mundo, nos faltan cuatro partidos"

"Dije en una entrevista, es cierto, que si ganábamos el Mundial seguramente recibiría ofertas, pero, de momento, no somos campeones del mundo; y según la prensa neerlandesa, no lo seremos", manifestó este viernes el ex técnico del Barcelona en su comparecencia el centro de prensa principal del torneo.

"Bélgica es un país maravilloso, me gusta mucho; pero primero tendrían que convencer a mi esposa", bromeó el técnico neerlandés.

"No, en serio. Este tipo de decisiones las tomo yo. Y ahora estoy trabajando con Países Bajos. Y queremos ser campeones del mundo", indicó Louis Van Gaal, que lleva 18 partidos seguidos sin perder como seleccionador de Países Bajos y que en los 46 que ha dirigido a los 'oranje' solo cuenta una derrota.

Las conferencias de prensa del técnico neerlandés no dejan frío a nadie; y suelen ser animadas e incluso, divertidas, como la de este viernes. Después de preguntarle por la selección belga, también se le cuestionó si contemplaría entrenar en África.

"No creo, pero tienes que estar siempre abierto a todas las opciones. Yo estoy aquí con Holanda (sic) y estoy centrado en los Estados Unidos; así que si sigo hablando de otros países, mis propios jugadores no me van a hacer caso", bromeó.

"Estados Unidos es un equipo que ha crecido mucho, para nada pienso que estén en un nivel inferior al nuestro. Han avanzado mucho, algo que es típico estadounidense. Tienen a muchos de sus jugadores jugando en ligas europeas. Son muy buenos y si los ves jugar creo que esto queda muy claro. Para mí no es una sorpresa que estén donde están. Yo esperaba que pasasen a octavos, después de ver su primer partido (que empataron ante Gales, que les igualó gracias a un gol de Gareth Bale, de penalti)", afirmó.

"El primer partido yo siempre he pensado que es el más difícil. Y Estados Unidos tiene un equipo excelente, muy afinado. En mi opinión, uno de los mejores. Pero nosotros también somos un buen equipo", apuntó.

"Será el partido el que decida cuál de los dos es mejor. Pero en ninguno de los casos voy a subestimar a Estados Unidos", dijo Louis Van Gaal, que comentó que las críticas que recibe "son las mismas que en 2014", cuando acabó tercero, en su primera etapa con la selección neerlandesa, el Mundial de Brasil.

