"Ecuador nos superó", la confesión de Van Gaal y De Jong

"No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él, un problema que ya tuvimos en el primer partido. Hemos perdido todos los duelos", aseguró.

"Hemos sido pobres en términos de posesión y si no la tenemos no llegamos al área rival, hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a la altura en la construcción de juego. Todo fue para Ecuador, nos superaron", agregó.

Van Gaal reconoció que Ecuador pudo lograr la victoria, porque Gonzalo Plata estrelló un balón en el larguero, pero dijo que tampoco tuvieron muchas ocasiones.

"Ecuador pudo ganar, pero tampoco tuvieron muchas ocasiones, una que estrellaron en el travesaño. Les hemos regalado varias ocasiones. No ha habido muchas ocasiones claras en el partido", dijo.

Ecuador perdía 1 a 0 en el primer tiempo, pero en el segundo llegó al empate mediante un tanto de Enner Valencia, hoy por hoy el máximo goleador del Mundial Qatar 2022 y el autor de todos los goles de Ecuador en sus últimos dos mundiales.

Además de saltar a los titulares por el gol, Enner Valencia generó preocupación en el plantel de Ecuador por una lesión en su rodilla derecha.

De Jong: "Ecuador fue mejor"

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, elegido mejor jugador del partido en el que su selección empató a 1 contra Ecuador, reconoció que la Tri "fue mejor".

"No hemos sido buenos con la posesión del balón, no creo que el problema sea no trabajarlo, hemos dejado mucho espacio en el centro del campo. Su centrocampista defensivo me ha marcado y no hemos podido hacer mucho. Tenemos mucha calidad, tenemos confianza", indicó.

El futbolista del Barcelona aseguró que no sabe si se merece el título de jugador del partido elegido por los votos del público.

"A mí me da igual quien es el mejor del partido. Creo que Ecuador ha hecho un gran partido y ha sido mejores que nosotros en general".

EFE