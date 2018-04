La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó anoche que no tiene dudas que la inflación "va a ir bajando y llegará a cerca de un dígito al final del mandato" del presidente Mauricio Macri, en 2019.

En un reportaje al programa de Luis Novaresio, que se emite por el canal A24, afirmó: "Confío en el equipo económico" y agregó que esa confianza "está basada en hechos: transcurriendo el tercer año del mandato (de Mauricio Macri) la Argentina tiene más trabajo -con un Indec al que creemos- con menos pobreza y la inflación va bajando".

Advirtió que "los países con inflación tardaron cinco, ocho años en bajarla; nosotros nos propusimos hacerlo en cuatro, poniendo la verdad de las tarifas sobre la mesa" pero además, dijo, "sostenemos las tarifas sociales" de los servicios públicos.

>>> Tarifazo. Sobre el aumento de tarifas Vidal reconoció que los ciudadanos han hecho "un sacrificio enorme en estos tres años que tanto el Presidente, todos valoramos enormemente. No hay nadie que no me diga: 'Yo se que lo que pagaba era muy poco, no reflejaba lo que consumía" e incluso hay comerciantes -puso el ejemplo de una heladería en Lanús-, reconoció que en el verano pasado hubo menos cortes" y subrayó que "el esfuerzo de los impuestos se ve en obras".

Vidal sobre el tarifazo VIDEO

>>> Cristina. Por otra parte dijo que "nunca subestimo a ningún adversario" al ser consultada sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, recordó que en la última elección demostró que "tiene gente que la elige", y agregó que es "muy autoritario que no haya expresiones diferentes. Eso enriquece", opinó.

>>> Carrió. De Elisa Carrió dijo que sus opiniones críticas en relación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti "expresan su opinión personal" pero puso de relieve que Carrió "es un valor dentro de Cambiemos porque puede pensar distinto, es frontalmente honesta, dice siempre lo que piensa; eso tiene valor en política, sobre todo para el Presidente". Además, agregó, "es un valor para la sociedad. Ha puesto el cuerpo, en soledad, cuando nadie lo ponía, contra las mafias. Algún día se la reconocerá. La valoro enormemente, me ha acompañado mucho y le estoy agradecida", acotó.

>>> Gobierno de empresarios. Vidal, por otra parte, respondió que "este no es un gobierno de empresarios. Es tan fácil instalar esto: Mauricio Macri es más el ex presidente de Boca, lo define más que haber trabajado en la empresa de su padre, por la forma en como toma decisiones; es mas el ex jefe de Gobierno de la ciudad que un empresario". Tampoco son empresarios, agregó, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros funcionarios que mencionó.

>>> Contra el aborto. Sobre el aborto, tras señalar que estaba en contra de la interrupción del embarazo, elogió el debate que se está realizando en el Congreso, en el cual "todo el mundo tiene la oportunidad" de presentar su posición, a favor o en contra. "No recuerdo un debate tan bien organizado" y recordó que la iniciativa por la despenalización "tiene un plazo para ser votado". Ello, agregó, "nos habla de una sociedad más madura, que puede discutir de otra manera y puede escuchar", y además, el debate tiene "efectos positivos: nadie discute la necesidad de la educación sexual, cuando hace diez años no era así".