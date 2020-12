"Están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables", aseguró Carrió con relación a la decisión del gobierno nacional de poner en marcha la campaña de vacunación con la Sputnik V, todavía no probada en mayores de 60 años. Y disparó: "Les bajaron las jubilaciones drásticamente y lo escondieron con el tema del aborto".

Carrió ratificó que no se pondría la vacuna rusa hasta tanto no pase “por determinadas entidades internacionales que les dan garantía”. Y añadió: "Hablo en nombre de todas las personas mayores de 60 años, que somos extremadamente vulnerables y que tenemos enfermedades anteriores, o menores que sean muy vulnerables. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten".

La vacuna rusa es una “estafa nacional"

"La mayor prueba es que si (Vladimir) Putin no se la pone, es porque es peligrosa y es un jefe de estado", dijo Carrió, y que la decisión de Alberto Fernández de traer la Sputnik V que "pone en peligro" al sector que tiene más riesgos ante el coronavirus. "Esta es una gran estafa nacional. Me están mintiendo y el fraude se produce cuando el Estado te miente", disparó en declaraciones a La Nación+.

Carrió aseguró que el gobierno miente y dio un ejemplo: "Esta la otra forma de la mentira, que es aún más perversa y es cuando se esconde la verdad", siguió. Entonces, sostuvo que deberían haber aclarado que "no iban a poder vacunar a los mayores de 60 años", señaló.

"Cristina estaba obsesionada con la vacuna rusa"

También aseguró que hay negocios con la vacuna rusa. "La que estaba obsesionada con esta vacuna y cortó a todos los otros fue Cristina”, afirmó y añadió: “Era la que se reunía con los funcionarios y se peleó con Sigman. La gran responsable de que estemos a fin de año en esta situación de alta vulnerabilidad tiene nombre y apellido, y se lama Cristina Kirchner. Hizo una negociación personal".

Asimismo, disparó: "Tengo información diplomática certera, pero no puedo decir la fuente, de que, cada vez que iba a Cuba, se reunía con funcionarios de Rusia". Y agregó: "No es una cuestión ideológica, sino geopolítica. Rusia está penetrando en América Latina por Venezuela y Argentina, a través de Cristina. Y Rusia es una dictadura donde se mata a los opositores".

Inclusive habló de "la dictadura K" donde "está todo escondido". Así, se refirió al nuevo sistema de alianzas de la Argentina y el deseo de Cristina de asociarse a mandatarios como Nicolás Maduro y Putin: "Estamos trabajando en materia de salud con las dictaduras. Es como manejarse en tiempos de guerra con dictaduras".

Y concluyó: "También estamos produciendo una entrega a otra dictadura, que es China. Si les concedemos la entrada de la hidrovía, entre el satélite que tenemos en Neuquén y esto, prácticamente China está tomando América Latina".