Unidos, a fondo con la reforma constitucional: los tiempos, el rol del PJ y lo que viene

El peronismo armó un acuerdo sobre la marcha para tratar de ponerle un freno al oficialismo que requiere de algunas voluntades peronistas. Omar Perotti , de sintonía con el gobernador Maximiliano Pullaro no asistió pero sí parte de su bloque. La diputada Sonia Martorano no firmó el comunicado del PJ y no pasó desapercibido en la noche de Unidos.

"Lo más importante es que el PJ no dijo que no. La decisión es dialogar con el peronismo y con otros espacios también donde hay que encontrar votos", sostuvo alguien que participó de la cumbre oficialista. "Nadie puede apoyar lo que no conoce, como partido no nos han dicho que pretenden reformas, no es que es no, no sabemos que quieren", dijo Guillermo Cornaglia, presidente del PJ para mostrar estar abierto al diálogo.

Tras idas y vueltas, se aceleró el proceso tal como pretende el pullarismo desde un inicio. Según reconstruyó La Capital, Michlig blanqueó la postura del radicalismo de acelerar a fondo. La UCR se mostró monolítica aunque algunas discrepancias existen, al igual que con el socialismo que puso alguna objeción sobre cuándo tratar el proyecto, aunque finalmente se llegó a un acuerdo a última hora.

Ahora se espera saber qué instancia de diálogo abre el oficialismo, si solo a aquellos que puede convencer para los votos o al PJ en su totalidad y otros partidos. Por ejemplo, parte de la negociación será si sale una reforma amplia o más acotada, es decir, se debatirá si en la ley de necesidad está la propuesta de limitar a la constituyente a votar "sí o no", o si la convoca a abrir la discusión.

El anuncio de Unidos

El comunicado de Unidos sostiene “la importancia de que este proceso se lleve a cabo durante el período ordinario de sesiones legislativas, afianzando el diálogo y el trabajo conjunto que venimos desarrollando”.

“La Constitución provincial, sancionada hace más de 60 años, ya no se adecúa a las demandas de los santafesinos. Es momento de renovarla para construir un futuro más pujante, justo, seguro y acorde a los tiempos actuales”.

Luego destacó que la reforma se desarrolle “en conjunto con las elecciones intermedias, con convencionales constituyentes que trabajen ad honorem asegurando que este proceso no implique un gasto adicional para la sociedad”.

“Actualizar nuestra Constitución no es solo una necesidad, sino también una deuda con el futuro. Desde Unidos para Cambiar Santa Fe reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, el respeto a las instituciones y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para concretar este cambio histórico”, añadieron los dirigentes.