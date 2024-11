Una multitud se congregó en La Siberia para el discurso de Cristina Kirchner en Rosario

Embed - En vivo desde Rosario, acto central del 11° Encuentro Nacional de Salud

El lugar de Cristina en la era Milei

Hoy Cristina llegó a la ciudad en un contexto muy diferente. El peronismo perdió las elecciones y la extitular del Senado enfrenta un panorama judicial complicado. La Cámara de Casación ratificó el fallo de primera instancia en la causa Vialidad y confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Los magistrados entienden que CFK intervino directamente para favorecer en las licitaciones al empresario Lázaro Báez, allegado a la familia Kirchner.

Asimismo, Cristina interpuso ayer un recurso de nulidad ante la Ansés para reclamar su jubilación de privilegio, después de que el gobierno dispusiera dar de baja ese beneficio para la expresidenta.

Tras la experiencia del Frente de Todos, Cristina recuperó protagonismo. Tanto por decisión de Javier Milei y sus aliados, que ven en la exmandataria a la opositora perfecta en términos ideológicos y le atribuyen un techo de popularidad imposible de perforar, como por el vacío de liderazgo disidente.

previa CFK (1).jpg Foto: Leo Vincenti / La Capital

Presencias y ausencias

Entre los asistentes hubo intendentes, presidentes comunales, sindicalistas y legisladores provinciales y nacionales.

Además de La Cámpora, se esperaba la presencia de dirigentes de La Corriente+ (el rossista Germán Martínez preside el PJ Rosario, el bloque de diputados de UP y es vicepresidente de la lista de Cristina en el partido) y el Movimiento Evita, dos agrupaciones que estuvieron alejadas de CFK y en el último tiempo volvieron a acercarse.

Sin embargo, otros espacios se mostraron más distantes. Por ejemplo, los intendentes agrupados en Vamos definieron no participar como espacio y que eventualmente cada uno asista a título individual, mientras que en el perottismo indican que no fueron invitados a participar y entienden que Cristina no es el liderazgo que necesita el peronismo de cara al futuro.