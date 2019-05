Una jornada impregnada por el clima poselectoral

El clima poselectoral se palpaba ayer en el hall de la Legislatura santafesina. Lógico: apenas habían transcurrido 72 horas de las Paso, y en el recinto de la Asamblea Legislativa, donde brindó su discurso de apertura el gobernador Miguel Lifschitz, estuvieron dos de los tres candidatos que competirán en la gran final por la sucesión de la Casa Gris el 16 de junio.

Antonio Bonfatti, postulante frentista y titular de Diputados, estuvo sentado en el estrado principal junto al gobernador, mientras que el intendente capitalino José Corral, candidato de Cambiemos, siguió el discurso desde la primera fila de invitados especiales.

El senador nacional Omar Perotti, triunfal competidor por la Gobernación en la interna del PJ, no estuvo ayer en Santa Fe, pero su principal espada política en la Legislatura, el diputado Roberto Mirabella, se encargó de marcarle la cancha al oficialismo cuando los micrófonos se encendieron en búsqueda de opiniones sobre el discurso del gobernador.

Ni el propio Lifschitz le sacó el cuerpo al "modo campaña" cuando los cronistas le pidieron que cuente sus sensaciones sobre la jornada electoral del domingo pasado: "Si uno mira el escenario electoral, claramente el único candidato que puede crecer es Antonio Bonfatti", vaticinó el mandatario.

Los dirigentes de la oposición tampoco se esforzaron en camuflar el clima de campaña que impregnó la jornada parlamentaria a la hora de opinar sobre el mensaje del gobernador. Así, para José Corral se trató de "un discurso de fin de ciclo". En opinión del líder local de Cambiemos, "este período de 12 años de socialismo es un ciclo que termina, como también el PJ terminó el período en su momento, tras 24 años de gobierno en la provincia. Por eso este es un momento para una propuesta novedosa y nosotros estamos en condiciones de llevarla adelante en el próximo período", dijo el candidato vestido de impecable traje azul furioso.

El intendente santafesino advirtió que el gobernador "no dio un solo número en materia de seguridad, simplemente porque no los puede dar, los resultados son muy malos. Y en el caso de obras hídricas, nombró apenas unas pocas de ellas y la mayoría fueron encaradas por la Nación".

"Fue un discurso de campaña, sobre todo en el final expresando el eslogan de campaña del Frente Progresista", disparó el legislador perottista Roberto Mirabella.

Bajo la óptica del diputado provincial rafaelino "lo que quedó inconcluso en la provincia no fue la reforma de la Constitución, lo que queda inconcluso es no haber resuelto los niveles de inseguridad. En 12 años de gobierno socialista tenemos más de 3.500 homicidios en Santa Fe y Rosario. Y también quedó inconcluso no sostener el empleo cuando esta provincia es ejemplo de industria nacional en la Argentina", consideró Mirabella.

También fustigó que cuando el gobernador habló de corrupción le hubiera "gustado que explique el escándalo mayúsculo de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario, porque lo único que dijo es que no arrojó resultados, cuando dejó una estafa de 1.500 millones de pesos y el Estado provincial no ejecutó las garantías. Podrán decir que no es corrupción pero es un problema enorme de ineficiencia administrativa", aseveró Mirabella.

En tanto la intendenta de Rosario, Mónica Fein (ver aparte), y el jefe del bloque de los diputados socialistas Rubén Galassi coincidieron con el gobernador en la necesidad de la reforma constitucional. "Tenemos como proyecto político el desafío de modernizar nuestra Carta Magna e incorporar nuevos derechos, con un debate de cara a la sociedad, que plantee una nueva Constitución para los tiempos que corren. La sociedad ha avanzado hacia nuevos derechos que tienen que tener rango constitucional", señaló.

Destacó que el 16 de junio, cuando se realicen las elecciones generales, los santafesinos "tendrán la opción de manifestar si creen que es necesaria o no una reforma de la Constitución. Esta Legislatura o la que viene tendrá que habilitarla para que se incorporen derechos que son imprescindibles".

Sobre el discurso del gobernador, Galassi evaluó que "resaltó todas las acciones que se han desarrollado a lo largo y ancho del territorio: obras públicas, educación, salud, agua potable, justicia, seguridad, cultura", y destacó que "estas ocasiones son una oportunidad para reconocer lo hecho y también para plantear los desafíos para el futuro".