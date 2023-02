"Un maestro inicial hoy tiene un sueldo digno", sostuvo el presidente Fernández

“El concepto de enseñanza obligatoria es un concepto correcto porque lo que está haciendo el Estado es impulsarlos a seguir estudiando, pero no tomen la educación como una obligación, tómenla como una inversión de su futuro. Dense cuenta que cuanto más estudian estarán en mejores condiciones para afrontar el mañana y el mañana es de ustedes, no es nuestro. Lo que nosotros debemos hacer es darles las herramientas”, dijo Fernández a los estudiantes reunidos en el lugar.

“Cuando llegamos al gobierno la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo y hoy con alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias”, dijo, y destacó que “un maestro inicial hoy tiene un sueldo digno”.

El presidente dedicó un párrafo de su discurso a honrar la memoria del cardiocirujano René Favaloro, quien se suicidó el 29 de julio de 2000. “Por una ironía del destino, terminó muriendo porque el Estado no dio respuesta a su proyecto que es la Fundación Favaloro. Nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó. Porque todo lo que le dio a la Argentina no tiene precio y todo lo que lo hubiéramos pagado era poco para lo que él dio por nosotros”, reflexionó.

En otro tramo de su discurso evaluó: "Estamos en un tiempo donde la educación adquiere una relevancia singular”.

“Las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo, no son las que tienen gas, no son las que tienen litio, no son las que tienen oro, no son las que tienen plata, sino las que desarrollan el conocimiento”, aseveró.