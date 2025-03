Toniolli criticó el acuerdo con el FMI: "Es una ficción para mantener el dólar barato en un año electoral"

"Toda esta opacidad que caracteriza al acuerdo que acaba de firmar Toto Caputo, quien básicamente apela a eso porque no habrá ningún beneficio para el pueblo argentino y elimina todo tipo de discusión pública al no pasar por el Congreso. Incluso esta decisión se discutió hasta en el mismo frente gobernante a cielo abierto", comentó en declaraciones al programa "Todos en La Ocho", de LT8, respecto al acuerdo exprés que firmó el presidente Javier Milei para negociar con el FMI.

"Esto muestra que el gobierno tiene una mirada absolutamente instrumental de las instituciones de la República y el resto de los poderes. Si les sirve, las aplaude y si no, saltea esos mecanismos del Estado y comienza a atacar", agregó.

Asimismo, dijo que la medida adoptada por el gobierno nacional "es ilegal, ilegítima y va en contra de lo que establece la Constitución Nacional y también la ley de sostenibilidad de deuda pública", conocida como ley Guzmán, quien la impulsó durante 2011 a partir del desastre que había dejado la gestión del actual ministro de Economía, Luis Caputo, al frente de esa cartera económica durante la gestión Macri por la deuda de 45 millones de dólares que tomó con el FMI.

Nuevo acuerdo con el FMI: cambio de una deuda por otra

"Vulnera claramente la legislación argentina y también el estatuto del FMI, que mucho no le interesa. Básicamente lo que hace el gobierno nacional es cambiar la ley interestatal, que tampoco es deuda sino una «manganeta» para saldar la deuda con el Banco Central. Es decir, cambio de deuda intraestatal por deuda externa en dólares, pero no con cualquier acreedor sino con el FMI; elude la ley que obliga a aprobar cualquier nuevo endeudamiento en el Congreso, no blanquean el monto y condiciones y deja una nueva hipoteca a nuevas y varias generaciones", precisó.

En ese marco, aseguró que "cualquier argentino sabe que no es lo mismo tener una deuda entre dos organismos interestatales que endeudarse con el FMI, por las condiciones que este organismo impone, que todos conocemos y que perjudican a las generaciones que vienen".

Es por eso que el legislador nacional por Santa Fe confirmó que prepara, de manera preventiva, un proyecto para derogar este DNU que publicó el gobierno sobre el acuerdo con el FMI en caso de que la Comisión bicameral de trámite parlamentario no trate este texto emitido por el gobierno para establecer una nueva rúbrica con el organismo de crédito.