Rodríguez Larreta habló tras su derrota con Bullrich en la interna

“Tenía mucha ilusión y me la choqué, no la vi venir. Fue un golpe muy duro. Me preparé y estudié mucho. Más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado, los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugares donde nunca había estado”, dijo Rodríguez Larreta.