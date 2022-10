Lorenzetti: "Los mismos que sancionaron la ley para reducir a 5 los miembros de la Corte ahora quieren ir a 15"

“Tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites”, dijo en LN+ Lorenzetti, en relación con los dichos del primera mandatario, y añadió: Hay que ser prudentes. Nosotros (en referencia a los jueces de la Corte Suprema) tenemos grandes responsabilidades. Tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites. Hay que recordar la historia y no volver a repetirla. Cuando la Argentina inicia caminos fuera del sistema de derecho termina mal”.