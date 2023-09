Ricardo Alfonsín se sumó a la polémica con Luis Brandoni por "Argentina, 1985" El hijo del expresidente habló de las recientes críticas del actor al filme protagonizado por Ricardo Darín. 20 de septiembre 2023 · 10:54hs

Raúl Alfonsín reaccionó a las críticas de Luis Brandoni a "Argentina, 1985": "No coincido en nada con él desde 2015"

En los últimos días, Luis Brandoni volvió a arremeter contra “Argentina, 1985”, la película de Santiago Mitre que relata el juicio a las juntas militares en el regreso a la democracia. El actor consideró que el filme es “una canallada” por la ausencia de la figura de Raúl Alfonsín y criticó a su colega Ricardo Darín por ser partícipe del proyecto.

“Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, dijo Brandoni, histórico radical y actual miembro de la alianza de Juntos por el Cambio. “No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", replicó por su parte Darín.

Macri Macri criticó a los legisladores de Evolución que dieron quórum: "El populismo es contagioso" Massa criticó a Juntos por el Cambio por no votar la reforma de Ganancias: "Cambiaron de opinión"

Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente y actual embajador argentino en España, se refirió a la polémica en diálogo Radio La Red. “No me quiero meter en esa discusión, creo que no vale la pena. Hay que estar preocupados por los asuntos difíciles que tenemos que enfrentar”, afirmó ante todo.

Sin embargo, dio su opinión sobre la película y la valoró positivamente: “Me parece una película buena, no es una película con la que se pretende agotar todos los temas. Me gustó, más allá de que tengo mi propia visión: yo hubiera hecho otra película, pero no creo que los demás tengan que hacer la misma, no creo que se falte a la verdad. Se omiten consideraciones, en todo caso”.





>> Leer más: Ricardo Darín reaccionó a las críticas de Luis Brandoni: Es un delirio Sobre si efectivamente le falta protagonismo a la figura de su padre en el filme, Ricardo le restó importancia a los señalamientos de Brandoni y en cambio aseguró: “Lo que debería estar con fuerza es el pueblo. Si no hubiera sido por la ciudadanía, hubiera sido imposible hacer eso”. Finalmente, Alfonsín hijo afirmó que sostiene una amistad con el actor más allá de sus diferencias políticas en los últimos años: “No coincido en nada con lo que él dice desde el año 2015 en adelante, absolutamente en nada. Sobre todo cuando habla de lo que representa Juntos por el Cambio, de lo que pasó durante la gestión de Cambiemos, de Mauricio Macri. No coincido en nada, pero eso no quiere decir que no lo quiera”.