Sorpresivo anuncio en la Fórmula 2: el argentino Nicolás Varrone se desvinculó de su equipo

El piloto bonaerense cerró anticipadamente su primera temporada en la categoría junto a Van Amersfoort Racing y todavía no definió cuál será su próximo destino

El argentino no disputará las últimas tres fechas del campeonato en la Fórmula 2

Nicolás Varrone anunció su salida anticipada de Van Amersfoort Racing (VAR) y no disputará las últimas tres fechas de la temporada 2026 de Fórmula 2. El piloto argentino comunicó la decisión a través de sus redes sociales y dejó en suspenso cuál será su próximo destino en el automovilismo.

El anuncio llegó pocos días después de un complicado fin de semana en el Gran Premio de España, que se disputó en el circuito de Madring entre el 11 y el 13 de septiembre.

"Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing. No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera ", escribió Varrone.

El piloto de Ingeniero Maschwitz agradeció a la escudería holandesa, a sus sponsors y colaboradores por el acompañamiento durante su primera temporada en la categoría: "Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles".

Varrone también tuvo un reconocimiento especial para la familia de Rafael Villagomez, su compañero de escudería, a la que agradeció por el acompañamiento durante su paso por la escudería neerlandesa: "Y un gracias muy especial a la Familia Villagomez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto".

Sin embargo, el corredor no informó cuál será su próximo destino. En su comunicado, dejó abierta la posibilidad de anunciar novedades en las próximas semanas: "Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante", concluyó el argentino.

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Cómo fue la temporada de Varrone en la Fórmula 2

Varrone llegó a Van Amersfoort Racing para afrontar en 2026 su primera temporada en la Fórmula 2, luego de construir una trayectoria destacada en las categorías de resistencia.

Al cierre del Gran Premio de España, el argentino ocupaba el 20° puesto del campeonato de pilotos, con 15 puntos. Sumó unidades en tres carreras y tuvo como principales resultados un cuarto lugar en la Sprint de Miami y un sexto puesto en la carrera principal de Canadá.

En Monza, además, consiguió un décimo puesto en la Feature Race, su mejor resultado en esa modalidad hasta ese momento.

El último compromiso del argentino con Van Amersfoort Racing tuvo varios contratiempos.

Durante la clasificación en Madrid, Varrone chocó contra el muro y perdió su mejor registro, por lo que debió largar desde el fondo de la grilla. En la carrera Sprint, el piloto argentino recibió el impacto del indio Kush Maini y quedó fuera de competencia durante la primera vuelta.

A pesar de esos inconvenientes, el corredor de 25 años completó la carrera principal del domingo y terminó en el 15° puesto.

Antes de dar el salto a los monoplazas, Varrone se consolidó como uno de los pilotos argentinos destacados en las competencias de resistencia.

El argentino fue piloto de fábrica de Corvette Racing y consiguió uno de los mayores logros de su carrera en 2023, cuando ganó las 24 Horas de Le Mans en la categoría LMGTE Am. Ese mismo año también se consagró campeón del mundo del FIA WEC en esa divisional.

Su llegada a la Fórmula 2 representó un cambio de rumbo dentro de su carrera deportiva y un intento por avanzar en el camino hacia la Fórmula 1. El desembarco en los monoplazas también quedó relacionado con la llegada de Cadillac a la máxima categoría, proyecto vinculado con General Motors, empresa matriz de Corvette.