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Saúl Salcedo reapareció en Newell's tras el trágico choque junto a su familia

El futbolista paraguayo afronta una extensa rehabilitación luego del siniestro vial que provocó una muerte. Otro defensor volverá a jugar tras nueve meses

17 de septiembre 2026 · 10:31hs
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El zaguero de 29 años sufrió una doble fractura cerca de Margarita Belén.

CANOB

El zaguero de 29 años sufrió una doble fractura cerca de Margarita Belén.

Mientras Frank Darío Kudelka prepara el partido ante Platense del próximo domingo a las 17, dos futbolistas de Newell's protagonizaron buenas noticias en el predio de Bella Vista en las últimas horas. Saúl Salcedo, que sufrió un fuerte choque hace unos meses en un viaje hacia Paraguay, trabaja en Rosario por su recuperación.

Según pudo averiguar Ovación, el defensor de 29 años se presentó en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa para realizar trabajos de kinesiología y fortalecimiento junto al personal médico leproso.

Cabe recordar que Salcedo había acordado su salida a préstamo a Libertad de Paraguay, por lo que viajó junto a su familia en auto de regreso a su país. El último 12 de junio protagonizó un fatal siniestro vial en Chaco, donde falleció un docente que conducía el otro vehículo.

Por su parte, el defensor de Newell's sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné. Los plazos de recuperación apuntan a que regrese a los entrenamientos en diciembre, para comenzar luego la pretemporada junto al resto del plantel.

Alejo Montero reaparece en Newell's

A su vez, Alejo Montero tiene la chance de volver a jugar después de nueve meses de inactividad, cuando sufrió un esguince de rodilla izquierda durante un entrenamiento. La evaluación clínica y estudios complementarios determinaron que se había roto el ligamento cruzado anterior.

>> Leer más: En Newell's, Kudelka piensa en algunos retoques para ir a Vicente López

El lateral derecho fue sometido a tratamiento quirúrgico y llevó un extenso período de rehabilitación con los profesionales del equipo médico de Newell's, con los que trabajó durante estos meses en Bella Vista.

Finalmente, Montero logró completó la recuperación y volvió a entrenar con normalidad, por lo que fue puesto a disposición de Lucas Bernardi y recibió el llamado para el partido de reserva. La Lepra recibe a San Martín de San Juan este jueves a las 15.

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