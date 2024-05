Pullaro: "Kicillof entendió que en la lucha contra el terrorismo estamos del mismo lado"

En ese sentido, repasó que en esos momentos tan escalofriantes que atravesó Rosario, Santa Fe contó con el respaldo de Nación y de muchos gobernadores, pero marcó especial énfasis en la decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

pullaro y kiciloff1.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un convenio con su par bonaerense, Axel Kiciloff. Celina Mutti Lovera / La Capital

"Puso a disposición recursos logísticos y humanos en la provincia. Muchos móviles que están patrullando las calles de Rosario vienen y vinieron de la provincia de Buenos Aires", destacó, al tiempo que se permitió una humorada respecto a la devolución de los mismos con la clara intención de distender el clima de la conferencia realizada en la sede local de la Gobernación.

"Hubo críticas de esa coalición entre nuestra provincia y la bonaerense, y hasta tal vez Kicillof pagó un costo político, por eso quiero agradecerlo públicamente porque lo que hizo fue entender que hay peleas, divisiones políticas, pero hay cuestiones que son de fondo y tienen que ver con la vida y los bienes y organizaciones criminales de carácter internacional, que golpean muy fuerte", destacó.

>> Leer más: Kicillof firma acuerdos en seguridad con Pullaro y se reúne en Rosario con dirigentes del PJ

Respecto a la lucha contra el crimen organizado, Pullaro resaltó: "Este convenio de colaboración significa que estamos dispuestos a ir hasta el hueso en esta problemática, que genera violencia y lastima a un estrato de la sociedad y que puede extenderse hacia otras ciudades y provincias del país. Con la provincia de Buenos Aires tenemos esos problemas y por eso tenemos una decisión clara de que nuestas vecinas y vecinos tienen que vivir mejor".

Según reseñó, las conversaciones entre funcionarios de las áreas de Seguridad de ambas provincias comenzó desde finales de enero, cuando tomaron la decisión de trabajar en la coordinación para compartir experiencias de inteligencia criminal. "Por eso agradezco profundamente este gesto y anticipo que vamos a estar cuando la provincia de Buenos Aires también lo necesite", valoró, previo a fundirse en un cálido abrazo.

Por su parte, Kicillof apuntó: "Estábamos condenados al fracaso si trabajábamos cada provincia por su lado. Así que nos pusimos en contacto para articular un trabajo en conjunto y por eso hoy celebramos una institucionalización con una unidad de coordinación permanente de investigación y de acciones entre los ministerios de Seguridad de ambas provincias. Le damos un marco institucional y permanente: compartir información de inteligencia y en cuanto a formación y veremos si acaso análisis criminal también".

En esa sintonía, el mandatario bonaerense reflexionó: "Se habla de crimen organizado, por lo que entonces no se lo vencerá si actuamos de manera desorganizada. Esto va más allá de la pertenencia político-partidaria de cada gobierno o frontera. No son impedimentos para que el delito se expanda. No se fijan en eso y por lo tanto tampoco nosotros podemos hacerlo. No podemos tener diferencias ni barreras. hay que dar respuestas y soluciones”, exhortó Kicillof.