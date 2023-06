Presentaron en Rosario el Manual de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos 

En la presentación, el diputado provincial del Frente Renovador en Santa Fe, Martínez señaló que “El manual de Derechos y Garantías es un instrumento permite a las víctimas de delitos conozcan los derechos que los asisten.

Las víctimas hasta esta ley no eran reconocidas como tales, a veces se siente que tienen más derechos los delincuentes que la gente honesta que es atravesada por la inseguridad y la incapacidad del Estado de evitar que se conviertan en víctimas”.

En ese sentido, destacó: “Hoy es un día muy triste para todos quienes trabajamos para tratar de que esto quede atrás, porque estamos junto a Edgardo (Orellano), que además de tener que cargar con el enorme dolor de haber perdido un hijo por esa incapacidad del Estado de protegerlo, debe soportar que a quienes participaron del asesinato de su hijo se le hayan dado penas bajísimas. Con Ramiro Gutierrez acompañaremos el proceso de apelación que llevará adelante para que se haga verdadera justicia”.

Además, destacó que “hace tres años que venimos trabajando en la Legislatura con los familiares de víctimas de la inseguridad y con las Asociaciones de víctimas para responder a una realidad social que nos atraviesa. El 85% de los homicidios son cometidos con armas de fuego , el año pasado hubo en Rosario 1600 balaceras , que no tienen otra intención que intimidar a las víctimas, al barrio, a los testigos, para lograr impunidad.

En ese marco, además de la Ley de Víctimas, trabajamos sobre un paquete de leyes que aún están pendientes de sanción, como la de prisión preventiva para quien que usa o porta un arma de fuego para la comisión de un delito, la que establece la de prisión preventiva para quien viole una perimetral, y la necesidad de avanzar sobre el código procesal del menor”.

Agregó además que “con el contenido de la Ley de Víctimas, a partir de ahora las víctimas o los familiares no tendrán que cruzarse con el o los autores del delito en el ámbito de las audiencias, las víctimas podrán declarar en forma virtual, e incluso desde su domicilio. El objetivo es que las víctimas participen en todas las instancias del proceso, el juez antes que resuelva su sentencia deberá escuchar al fiscal, a la defensa, pero sobre todo a las víctimas y/o sus familiares.

Se obliga al Estado a brindar asistencia desde el punto de vista jurídico, psicológico, y social para que puedan verdaderamente tratar de reparar la situación de la víctima. Además, plantea la necesidad de proteger los datos de la víctima y de sus familiares y de los testigos en el proceso, la posibilidad de que puedan agregar pruebas sin constituirse como querellantes y la obligación de jueces y fiscales de informar sobre las causas. Esta ley también obliga a policías, fiscales y jueces a capacitarse y formarse en perspectiva de víctimas”.

Por su parte, Gutierrez manifestó que “Las víctimas de delitos de Rosario nos han pedido esta reunión para trabajar en perspectiva de víctima, empezar a formar a todos aquellos funcionarios que participan del proceso. Hay una ley muy nueva empezar a concientizar a todos los Poderes del Estado acerca de cuáles son los derechos de las víctimas y que se necesita para instrumentarlos, por eso estamos aquí presentando este Manual que deben tener tanto las víctimas como los funcionarios del Estado.

El primer derecho que tiene una persona es no ser víctima de delito, pero cuando lo es tiene que saber todo lo que el Estado tiene para poner para que no se la revictimice de nuevo y para que pueda reencontrarse con una vida con un poco más de justicia. Si no tenés seguridad, no tenés nada. Yo siempre he pesado eso. En un segundo entra una persona con un arma en la mano y se te terminó la vida”.