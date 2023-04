Polémica: por qué le bajaron el pulgar a Gonzalo Armas para defensor regional de Rosario

Gonzalo Armas fue funcionario del gobierno de Binner y después defensor público. Este jueves no pasó el filtro legislativo.

El rechazo del candidato a ser defensor regional de Rosario fue de las discordias fuertes de este jueves en la Asamblea Legislativa . Gonzalo Armas había sido propuesto por el gobernador Omar Perotti tras ser elevado por los jurados del concurso en segundo lugar en la terna de seleccionados. Una apretada mayoría de socialistas y radicales, a quien se sumó el pastor Walter Ghione, le bajó el pulgar. Del otro lado un variado grupo multipartidario le dio su respaldo . No pudo convertirse en reemplazante del actual regional Gustavo Franceschetti por tres votos . El resultado fue 33 a 30 en contra.

En parte de la oposición legislativa habían tenido en cuenta que en su momento Armas hizo una defensa marcada a favor del equipo del ex ministro Marcelo Sain cuando se produjo la divulgación de la causa que lo involucra junto a varios ex colaboradores en presunto espionaje ilegal. Socialistas y radicales fueron impulsores de la destitución del ex ministro en el Organismo de Investigaciones. Pero en la entrevista de Acuerdos pesó otra cuestión según circulaba allí.