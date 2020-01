El ex presidente uruguayo José Mujica (Frente Amplio) cuestionó ayer la propuesta del mandatario electo Luis Lacalle Pou (Partido Blanco) para radicar 100 mil argentinos en el vecino país. Y sostuvo que, "en vez de traer 100 mil cagadores argentinos", hay que hacer "que los nuestros inviertan acá".

"Tenemos unos 24 mil millones de dólares desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?", objetó Mujica.

Días atrás, Lacalle Pou afirmó que tenía intenciones de facilitar las regulaciones sobre residencia legal y fiscal para promover la radicación de argentinos de alto poder adquisitivo, aprovechando el descontento provocado en el país por los cambios tributarios anunciados por el gobierno de Alberto Fernández.

En ese sentido, había manifestado: "Uruguay siempre fue un país de brazos abiertos para países que están expulsando a su gente, pero también un lugar para que la gente que no está pasando mal pueda decir que aquí es un lugar donde se respeta la inversión. Es bueno traer a vivir a su familia y hay certeza jurídica".

Según trascendió, la medida apuntaría a reducir los montos que se exigen de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones para facilitar la obtención de la residencia fiscal.

Con ese tipo de residencia, un extranjero comienza a tributar en Uruguay y puede dar de baja su residencia fiscal en su país de origen.

La propuesta del conservador Lacalle Pou, quien asumirá la presidencia el 1º de marzo luego de imponerse en las elecciones de noviembre pasado, ya había sido cuestionada por otros dirigentes del Frente Amplio, como el presidente Tabaré Vázquez, quien lamentó que propongan "retroceder a tiempos que Uruguay superó hace bastante, suscribiendo a tratados internacionales de intercambio de información y lavado de activos".

"En vez de traer 100 mil cagadores argentinos, preocupémonos de que los nuestros inviertan acá" lo cruzó Mujica, quien sostuvo que una porción de esos recursos alcanzaría para ayudar a mover la economía uruguaya.

Y agregó: "Tenemos que ir hacia un Estado que no les dé la espalda a los emprendimientos productivos locales, no como gestor sino en alianza con los privados".

Fernández

Días atrás, el propio presidente argentino cuestionó la iniciativa de Lacalle Pou. Al respecto, señaló: "Me preocupa que Uruguay esté proponiendo eso".

También advirtió que "no es una buena idea" que Uruguay vuelva a tener "el mote de paraíso fiscal".

En ese sentido, el jefe del Estado evaluó que los gobiernos del Frente Amplio "hicieron un trabajo prolijo para dejar de llevar el mote de paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero espurio conseguido en otros lados".

Por eso, Fernández le sugirió a Lacalle que revea su polémica propuesta: "Le diría que lo piense dos veces".

De todos modos, el presidente confirmó que concurrirá a la asunción de Lacalle y que tiene "mucho cariño" por la familia del futuro mandatario uruguayo.

El antecedente

A su modo, las palabras de Mujica recordaron las que pronunció otro ex presidente uruguayo, Jorge Battle, en 2002.

Siendo jefe de Estado, Battle declaró que "los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último", lo que generó un conflicto con el entonces gobierno de Eduardo Duhalde.

Barletta

El último embajador argentino en Uruguay, el santafesino Mario Barletta, también cuestionó los dichos del ex presidente José Mujica. “Lo que declaró no ayuda para nada, principalmente para el bien de las relaciones entre los países”. En ese sentido, Barletta agregó: “La verdad es que no me asombra lo que dijo Mujica, porque ya opinó así sobre los argentinos en situaciones anteriores”.