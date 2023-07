Pablo Javkin y Carolina Losada cerraron la campaña ante una multitud

Pablo Javkin.jpg

También, fueron oradores quienes, junto a Javkin, forman parte del “Equipo que pelea por Rosario”: la precandidata a concejala, Maria Eugenia Schmuck y Ciro Seisas, precandidato a senador provincial.

“La política, cuando hay vocación, no da respiro, no hay ningún final, ninguna campaña que marque el fin de la pelea. Cuando nos duele el dolor de quienes están sufriendo, cuando nos duele la injusticia, no hay descanso” exclamó con ímpetu Schmuck y agregó: “Nuestro intendente Pablo Javkin, con todo su equipo, con todos ustedes, tuvo que hacer frente a la pandemia y a la reconstrucción de la ciudad en soledad. Nación y Provincia no pusieron un peso para transporte, para obras y ni hablar para seguridad”.

Por su parte, Seisas, precandidato a senador, se refirió a la resiliencia de los rosarinos y rosarinas: “Hoy son tiempos donde los irresponsables que se escondieron como ratas todos estos años y miraban cómodos cómo la pasábamos mal se quieren quedar con todo. No los vamos a dejar. Porque esa resiliencia no depende de un resultado, ni de una campaña. Esa resiliencia sale del corazón, porque somos hijos de esta ciudad, como nuestros viejos, nuestros hijos. Amamos a esta ciudad como ustedesy la vamos a defender siempre, contra todo y contra todos”.

Además habló Dionisio Scarpin, precandidato a diputado nacional, que estuvo acompañado por el diputado Ariel “Facha” Bermúdez, quien forma parte de su lista para renovar el cargo.

Scarpin aseveró: “Estamos convencidos de que la política sirve para transformar realidades, pero para eso hay que escuchar a la gente y Omar Perotti no escuchó a Rosario. Se desentendió del problema, se olvidó de los rosarinos. Y uno recorre la provincia hablando de nuestro proyecto provincial y nuestro proyecto para Rosario, no venimos a calentar sillas ni a poner parches, venimos a transformar la provincia”. Inmediatamente agregó: “La gente se pregunta ¿es posible hacer lo que quieren hacer? Nosotros les respondemos ¿cómo no va a ser posible? Pablo Javkin demostró que es posible transformar realidades y nosotros lo vamos a demostrar en la provincia de Santa Fe”.

También se expresaron Federico Angelini, precandidato a vicegobernador en fórmula con Losada, Anita Martínez, precandidata a senadora y Alejandro Rosselló, precandidato a concejal.