Otro guiño del PJ al proyecto de reforma de la Constitución

La cita fue en la casona de los gobernadores ubicada detrás de la Casa Gris, donde se degustaron achuras y costillares. En ese distendido convite gastronómico, el gobernador Miguel Lifschitz obtuvo un guiño de buena parte del Foro de Intendentes Justicialistas a su proyectada reforma constitucional.

"Fuimos invitados por el gobernador a una cena en la ciudad de Santa Fe con el ministro de Gobierno (Pablo Farías). Y además de todas las charlas respecto al funcionamiento de los municipios, el crédito para obras de pavimentación en nuestras ciudades, la forma de distribución del Fondo de Obras Menores, el gobernador nos planteó qué pensábamos los intendentes específicamente sobre el tema de la reforma constitucional y yo diría que la mayoría, por no decir casi la totalidad, coincidimos en la necesidad de encarar un proceso de reforma en la provincia", comentó en diálogo con LaCapital el jefe municipal de Gálvez, Mario Fissore.

Además del intendente galvense estuvieron en la cita con el mandatario provincial los de Reconquista, Calchaquí, Esperanza, Pérez, Villa Constitución, Fray Luis Beltrán , Capitán Bermúdez, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Granadero Baigorria, Venado Tuerto, Coronda y Malabrigo.

Los intendentes le solicitaron a Lifschitz que les haga llegar el borrador del anteproyecto de reforma que sería enviado por el mandatario "para la inauguración del período de ordinario de sesiones de la Legislatura el próximo 1º de mayo o muy cerca de esa fecha", según comentó uno de los participantes volvió a ratificar el gobernador durante la conversación con los intendentes.

Además, los jefes municipales del PJ comentaron que el gobernador les dejó en claro que si la discusión de su propia reelección es un impedimento para habilitar la reforma, él no dudará en excluirse. "Lo dijo dos veces durante la cena. Sobre este punto hay distintas opiniones, pero si me consultan mi posición personal es que habría que darle la posibilidad (de reelección a Lifschitz), porque en los procesos democráticos no hay por qué excluir a nadie y acá lo prioritario es la reforma", le dijo Fissore a LaCapital.

En su incesante exploración de los senderos políticos que permitan habilitar una enmienda de la carta santafesina, el mandatario sumó ahora a los intendentes del principal partido de la oposición, luego de su reciente encuentro con legisladores peronistas, a la que siguió un público pronunciamiento a favor de una eventual enmienda del presidente del bloque senadores justicialistas Armando Traferri, con cláusula de reelección del actual gobernador incluida en la discusión.

Fissore también destacó que "el Foro (de intendentes del PJ) nos hemos reunido diez veces con el gobernador, de manera que el trato es continuo y muy fluido, por eso nos pareció natural brindarle una opinión sobre la reforma constitucional en la que además coincidimos la mayoría de mis colegas".

"Y en ese sentido —comentó el intendente de Gálvez— creemos que es factible y necesaria y cada partido político debería aportar los temas puntuales a reformar, más allá de que en algunos hay coincidencias como la extensión de 2 a 4 años de los mandatos de los presidentes comunales, y la limitación a una sola reelección tanto para el cargo de gobernador, como de legisladores, intendentes y concejales".

Si algo ya logró el jefe de la Casa Gris es haber instalado definitivamente en la agenda política de 2018, previo al recambio de autoridades que se producirá el año próximo en todos los niveles gubernamentales de la provincia, la proclamada reforma constitucional que se espera el Ejecutivo envíe a debate parlamentario en las próximas semanas, en simultáneo con el comienzo de un nuevo período ordinario de sesiones en el edificio situado sobe la avenida General López.

Prueba de ello son las declaraciones formuladas la semana que pasó por el presidente del Partido Justicialista en la provincia, Ricardo Olivera, admitiendo que la cuestión de una posible habilitación a una Constituyente será sometida a decisión del Congreso partidario. Así lo expresó el ex senador por San Justo en una nota concedida a la emisora capitalina LT 9. "Aún no conocemos el proyecto, por lo que todavía no tenemos opinión", pero "una vez que la iniciativa sea remitida al Poder Legislativo llamaré a una reunión (del Congreso partidario) para adoptar una posición", anticipó Olivera.

Como informó este diario, el gobernador Lifschitz, quien en los últimos días mantuvo más reuniones con referentes de distinta extracción política de las que trascienden públicamente, recibió el jueves de la semana anterior en la Casa Gris —también junto a su ministro político— a legisladores del oficialismo y la oposición. Entre ellos cuatro integrantes del decisivo bloque de senadores del Partido Justicialista, una de las claves que en términos de quórum podrían destrabar los dos tercios necesarios en la Cámara alta para obtener, llegado el caso, la venia legislativa de una eventual declaración de la necesidad de la reforma constitucional santafesina.

Entusiasmo en el Partido Socialista

El Partido Socialista confía en que habrá consenso para avanzar en la reforma constitucional. "Miguel (Lifschitz) definió ir por la reforma constitucional. Fue el principal entusiasta y planteó la reforma en 2016, lo debatió con todo el ámbito político, el académico y las organizaciones sociales, y hay un consenso en Santa Fe sobre la necesidad de la reforma", señaló el diputado provincial del PS Joaquín Blanco. De acuerdo a los cálculos del gobierno provincial, el proceso de reforma podría finalizar entre finales de noviembre y principios de diciembre próximo.