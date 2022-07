Oscar Martínez: "Nos llevamos compromisos concretos del gobernador y del Iitendente Javkin"

El diputado Oscar Martínez (Frente Renovador-PJ) manifestó sentirse satisfecho con los resultados de la reunión llevada a cabo este viernes en la Municipalidad de Rosario. “ No caben dudas de que estamos atravesados por una ola de violencia e inseguridad que afecta a toda la provincia pero muy especialmente a la ciudad de Rosario. La verdad es que por mi parte hace más de un año y medio que acompaño a las víctimas y sus familias en la dura tarea que resulta muchas veces poder llegar a que las más altas autoridades escuchen lo que tienen para decir y asuman compromisos puntuales como los que hoy se llevan de aquí”.

En cuanto a los compromisos asumidos por los mandatarios, Martínez expresó que “en primer lugar quiero destacar que el accionar de las Asociaciones de Víctimas ha sido esencial para avanzar en las políticas públicas de las que hoy nos ocupamos . Con ellas y desde el Observatorio de Víctimas hemos trabajo incansablemente y es una gran satisfacción que hoy tanto el gobernador como el intendente las hayan respaldado. Tenemos ya la media sanción de la tan esperada Ley de Víctimas como así también de la Ley de Prisión Preventiva para el que use o porte armas de fuego en la comisión de un delito . Asimismo la prisión preventiva por la violación de una restricción perimetral, y la modificación del Código de Procedimiento Penal Juvenil, que con proyectos de otros legisladores estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. También apoyaron el proyecto de instaurar el 3 de Mayo como Día de las Víctimas del delito y sus familiares , en homenaje a Marianela Brondino, una joven que murió en manos de delincuentes que la asaltaron y cuya madre Graciela se convirtió en un símbolo de la lucha incansable por conseguir justicia.”

“En segundo lugar fue muy fructífero este encuentro porque logramos que el gobernador acceda a modificar el Decreto de Constitución de la Junta por la Seguridad para incorporar al Observatorio de Víctimas como representante de las víctimas y sus familiares. De esta manera la Junta tendrá una visión mucho más completa de la realidad, ya que son las víctimas y sus familiares quienes han sufrido en carne propia la inseguridad que les ha quitado a hijos, padres, hermanos. Además se logró la promesa de ambos de que el Observatorio y las Asociaciones de Víctimas puedan controlar la ejecución de obras y el seguimiento de las causas junto al Secretario de Justicia Gabriel Somaglia como así también la atención integral de las víctimas junto al Poder Ejecutivo”, agregó.

Finalmente el legislador agradeció en su nombre, y en el del Observatorio de Víctimas que coordina en la Cámara de Diputados a las Asociaciones de Víctimas “por su fuerza, su espíritu y su lucha incansable transformando su inmenso dolor en acción para que nadie más pase lo que ellos han pasado. Estar aquí hoy y llevarse el compromiso de los funcionarios es para ellos un inmenso logro. Y para mí personalmente, que desde el día que asumí me he comprometido a poner mi granito de arena en la lucha contra el delito y la inseguridad es una gran alegría saber que las iniciativas y proyectos que he presentado son apoyados. Esperemos que puedan ser una realidad en poco tiempo.”