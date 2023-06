En el marco de la ralentización de obras públicas, el mandatario afirmó que el proyecto "tiene financiamiento internacional y no corre riesgo".

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, señaló este viernes que la obra que pretende extender 4 mil kilómetros de fibra óptica y llegar con Internet de calidad a las 365 localidades de Santa Fe, "no corre riesgo".

Perotti dijo que la obra que pretende llevar Internet de calidad a toda la provincia "no corre riesgo"

En ese marco, Perotti fue contundente: "Este programa ti ene financiamiento internacional, está garantizado plenamente. El financiamiento no corre riesgo, de ninguna manera" .

Sin embargo, reconoció que hubo "inconvenientes en la importación de algunos insumos", tal como sucede en gran cantidad de rubros. Luego, añadió: "Los problemas se dieron en la importación por parte de las empresas de la fibra y elementos para el tendido. Buena parte ya se tiene, pero sin dudas que hubo una demora adicional para conseguir esos materiales".

Se trata de una obra de envergadura que fue pensada en etapas y que la actual gestión intenta acelerar. Por su magnitud, el endeudamiento debió pasar por la Legislatura. La obra está presupuestada en más de 120 mil millones de dólares, de los cuales 100 millones fueron financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina.

En la presentación del programa en la escuela de barrio San Agustín, Perotti manifestó: "Estamos poniendo en marcha en Santa Fe las primeras conexiones efectivas del programa Santa Fe + Conectada, donde ustedes pudieron ver el mapa de la provincia, cómo va a quedar con el despliegue para ir distribuyendo Internet de calidad a todo el territorio”.

Sostuvo que “estamos distribuyendo igualdad, empezando por los barrios populares, por los sectores con más necesidades, por los sectores que nos quedaron desprotegidos e incomunicados”.

Además, recordó que durante la pandemia 500.000 alumnos quedaron desconectados: “No eran de la zona norte o de la zona más alejada de la ciudad más importante de la provincia, el grueso de nuestros chicos y chicas que quedaron desconectadas, eran de las ciudades más grandes, donde hay internet de calidad, pero donde no llega a los barrios más humildes”, dijo Perotti.

El mandatario sostuvo que “donde no hay tendido de fibra no solamente hay incomunicación, la pandemia nos mostró que había que hacer mucho para que todos seamos iguales, y empezar por aquí, significa ir acortando esa brecha no solamente de tecnología, sino de herramientas para aprender y de herramientas para enseñar”.

Señaló que el tendido de los cables “van a llegar al Centro de Salud, van a tener la posibilidad de tener esta conexión para empezar a utilizar lo que en los lugares más alejados ya lo estamos haciendo, que es la telemedicina, poder hacer medicina a distancia”.

Santa Fe Más Conectada

El programa provincial "Santa Fe + Conectada" permitirá ampliar la inclusión digital y reducir la brecha tecnológica que se evidenció con la pandemia. Por ello, desde el plan se impulsa el tendido de una red de internet WiFi 6 con tecnología de última generación en 134 barrios populares en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Tiende a subsanar el problema de la infraestructura deficiente en la provincia, lo que posibilitará que más del 50% de las y los estudiantes, que hoy no poseen acceso en sus instituciones a una conexión a internet para el uso pedagógico, accedan a la conectividad como un derecho que garantice sus trayectorias educativas.

Asimismo, con Santa Fe + Conectada se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad de la Provincia, promoviendo la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.

En tanto, Santa Fe está extendiendo la red provincial de datos con más despliegue de fibra óptica, previendo contar con infraestructura para seguir ampliando la conectividad, con el objetivo de brindar el servicio de WIFI libre que permita la conexión a la red en instituciones públicas y en espacios abiertos como parques o plazas.