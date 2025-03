Nicolás Del Mastro: "Hace 30 años que nos mienten, en esta elección necesitamos un cambio"

“En estas elecciones hay dos opciones, los políticos de siempre, que gobiernan rosario hace 30 años, y no resolvieron nada, y por otro lado estamos quienes proponemos un cambio, y queremos trabajar para mejorar la vida de todos los rosarinos”, dijo Del Mastro, el joven abogado de 37 años que vive en la zona sur y se especializó en la lucha contra la trata y explotación de personas desde la Fundación Alameda y el Comité Nacional contra la Trata.

“Vivimos en la ciudad más importante del interior, la que más aporta a la nación y a la provincia, que no es capital, pero que tiene los mismo políticos y problemas de hace muchos años y sin solución. Esos políticos, que viven prometiendo y prometiendo, no hicieron nada, cambian de partidos políticos, hacen alianzas y se reciclan para seguir viviendo de cargos. Tenemos una ciudad sin gestión, una Rosario sin rumbo, maquilladas para las redes sociales, porque en los barrios tenemos un total abandono, no podemos disfrutar de nuestra ciudad” continuó el candidato a Concejal de Rosario Autónoma.