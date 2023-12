Multitudinario acto de la CGT contra el DNU de Milei: "No somos la casta, somos trabajadores"

“Ser legal es respetar la Constitución nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores”, decía el documento de la CGT que fue leído este miércoles al mediodía, en el marco de la marcha convocada a plaza Lavalle (frente al palacio de Tribunales) por la central obrera y otras organizaciones sociales, gremiales y políticas.