Monteverde duro con Javkin: "El que usa malas armas para ganar, va a gobernar mal" 

El líder de Ciudad Futura cuestionó la estrategia electoral llevada a cabo por el actual intendente de Rosario. "En la campaña se dedicaron a mentir, a meter odio en una ciudad que ya no soporta más odio ni divisiones", sentenció.

"El que usa malas armas para ganar, va a gobernar mal . Y la verdad que en la campaña se dedicaron a mentir, a meter odio en una ciudad que ya no soporta más odio ni divisiones", sentenció el referente de Ciudad Futura respecto al resultado electoral del pasado domingo.

En ese sentido, argumentó: "No nos juntamos con cualquiera para sacar un voto más , que eso es lo que hizo el intendente: se juntó con gente que niega la dictadura militar , que piensa que la resolución a los problemas de violencia es más violencia y lo hizo con tal de preservar el poder y de esa forma no se construye políticamente".

El concejal de Ciudad Futura opinó que "a esa lucha del poder por el poder mismo a esta ciudad y a este país le hizo mucho más", por eso indicó que va a estar del lado de los que ponen primeros los intereses colectivos y no el propio.

En ese sentido, consideró que está "muy contento por el espacio que construimos, más allá de que Ciudad Futura quedó sin una banca por muy pocos votos. En realidad, si sumás los votos de Caren (Tepp) y Mariano (Romero) tenemos los mismos votos del oficialismo. La idea es poder conformar un interbloque, por eso es que construimos un espacio nuevo. Además, la mayoría de todos los concejales somos gente joven que persigue las mismas ideas, más allá de las tradiciones políticas son diferentes".

"Vamos a trabajar por eso, no sólo Ciudad Futura sino todas las fuerzas que integran el Concejo. Lo que se armó este año es construir una Rosario sin miedo, que no se trata sólo de un eslogan de campaña, es una convocatorio a la política y a toda la sociedad: los clubes, las vecinales y a cada uno que se levanta para creer en una ciudad distinta", repasó en declaraciones a Radio 2 al asegurar que no siente que perdió una banca (Ciudad Futura tendrá 4 escaños de los 5 actuales).

También analizó: "Lo que pudimos hacer es lo que la sociedad estaba exigiendo, que es poner por encima los intereses de la ciudad y no de los partidos, y de eso estoy orgulloso, de haber hecho nacer a un instrumento político nuevo, plural y diverso y que esa unión va a seguir".

Y anticipó que es probable que haga lo mismo que en 2019, cuando se juntó con los líderes de cada nivel del Estado para acercar propuestas. "Le voy a llevar mis propuestas del 50% de los rosarinos y del 70% del territorio al intendente, al gobernador y al futuro presidente para sugerirle las cosas que consideramos que Rosario necesita. Y si cualquiera de ellos quiere trabajar en esa premisas, lo haremos juntos", prometió.