Milei convocó a los gobernadores a firmar un contrato social llamado "Pacto de Mayo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el de Córdoba, Martín Llaryora llegaron al mismo tiempo al Congreso para presenciar el inicio de sesiones ordinarias con el discurso de Javier Milei. Ambos coincidieron en la necesidad de llamar a la unidad nacional.

"Santa Fe es una de las provincias que más aporta, que más exporta pero vuelve poco a mi provincia", dijo el mandatario provincial y agregó: "Queremos más federalismo y que el gobierno mire al interior productivo".

Finalmente, a las 20.47 Javier Milei arribó al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa y minutos antes de las 21 empezó su discurso.

El presidente afirmó que la Argentina se encuentra en "el momento más crítico su historia" y que, "luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido".

En el tramo inicial de su alocución, marcado fuertemente por las referencias a "la herencia recibida", el libertario dijo que los datos "son públicos" y mencionó, entre ellos, "5 por ciento de déficit fiscal en el Tesoro" y "un total de 15 puntos de déficit consolidado".

"Reservas netas negativas en el Banco Central" y "precios de servicios reprimidos", son otros de los datos que el presidente mencionó.

"A su vez, durante la primera semana de diciembre la inflación minorista corría el 7 mil% anual. Esto implicaba una inflación anual del 15 mil%. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia. No la ven y no la verán", apuntó contra la oposición.

Milei también le hizo un tiro por elevación "a la casta". "La mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos", sentenció.

Asistencia social

"Buena parte de la asistencia sirve como botín de guerra de agrupaciones de izquierda. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado. Hace 12 años no crea un trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal es lo único que crece", aseguró Milei.

Jubilados

Milei reconoció que "los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atado a una fórmula que perjudica sus ingresos. El uso recurrente de bonos compensatorios demuestra lo mal diseñada que está la fórmula, que hay que cambiar para que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política".

Seguridad y Educación

"En materia de seguridad, nos encontramos con un caos con ciudades tomadas por el narcotráfico. Un caos que fue aprovechado por las fuerzas políticas. Y un Estado que se puso del lado de los delincuentes, ejemplificado en la pandemia cuando se decidió soltar presos. En educación, hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. El alfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que inflación es a nuestra economía. En los profesorados de formación docente proliferan programas de estudio con ideología de izquierda en un país donde lo que se necesita es más capitalismo y más libertad", indicó el presidente.

Salud y provocación sobre los desaparecidos

"En medio de la farsa del Estado te cuida, si hubiéramos hecho las cosas bien hubiéramos tenido 30 mil muertos, pero tuvimos 130 mil. En la vida real, cuando el siniestro ocurre, el Estado defaultea. En el plano de la defensa, heredamos un ejército desfinanciado, en una mundo cada vez más alejado de la paz. Esto nos está llevando a la irrelevancia, incapaces de defender nuestro propio territorio", argumentó el presidente ante los senadores y diputados.

Cañones contra el Estado

Por otra parte, fiel a su estilo, Milei apuntó contra el Estado. "Esto nos dejaron a nosotros, en un país de los más importantes del mundo. Un Estado que hace todo y todo lo hace mal. Como señalara Milton Friedman, nada de lo que venga del Estado puede funcionar. La mejor manera de gastar es el dinero propio en uno mismo. Cuando se gasta el dinero de otro en uno mismo se cae en el despilfarro. No hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros, que es lo que hace el Estado", cuestionó.

Al respecto, ejemplificó: "El informe de situación de las 114 dependencias del Estado realizado por la SIGEN arrojó resultados alarmantes. El Estado no controla, diseñado para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno. Tal vez el caso de los seguros sea el ejemplo más claro. Un sistema de retornos para el bolsillo de los políticos".

Milei abre las sesiones ordinarias

La casta

El presidente dijo también que "la casta privilegiada vive como si fueran monarcas" y se refirió a la "vulgaridad del despilfarro" de ese modelo y consideró que se trata de "un esquema consciente y planificado".

"Pero la Argentina despertó: hace poco más de tres meses, una mayoría silenciosa levantó la voz, que se compone de los que trabajan, producen. Un presidente que puede no tener mayorías (parlamentarias) ni gobernadores pero sabe lo que tiene que hacer y tiene la convicción para hacerlo", expresó.

El mandatario recordó que tiene el apoyo "de millones de argentinos que quieren un cambio de verdad" y, al citar un pasaje bíblico, señaló que "la fuerza no viene de los soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo".

Inflación y protocolo antipiquete

El presidente anticipó este viernes por la noche que la inflación "seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo está cada vez más cerca".

Al hablar ante la Asamblea Legislativa, Milei defendió además la aplicación del protocolo de orden público al señalar que permitió liberar "la calle del caos constante" y que "se terminó la cultura de despreciar a las fuerzas del orden".

Defensa

Milei alertó que en materia de Defensa el gobierno anterior dejó "un ejército desfinanciado y desprestigiado por el Estado sin los recursos necesarios para hacerle frente a un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz. Nos está volviendo incapaces de proteger nuestro propio territorio y obligándonos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo".

Planes sociales

Sobre los planes sociales, el libertario indicó que su gestión se comprometió a "terminar de una vez y para siempre" con "los negocios de los gerentes de la pobreza".

"Estamos terminando con la extorsión de los dirigentes a los beneficiarios de planes sociales", aseguró en la apertura del 142ª período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y destacó el protocolo de seguridad implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque "el que corta, no cobra".

Cierre de Télam

El presidente Javier Milei destacó el cierre del INADI que "gastaba millones de pesos para mantener militantes rentados" y anunció que "en esta misma línea" su gestión va a "a cerrar la agencia Télam". Cabe destacar que la mayoría de los medios de comunicación del país se encuentran cubriendo la Asamblea Legislativa con material, textos y fotos, proporcionado por dicha agencia de noticias.

Paquete de leyes anti casta

Milei anunció el envío al Congreso de un "paquete de leyes anticasta" que, entre otras cuestiones, contempla la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes.

Asimismo, dijo que obligarán a sindicatos "a elegir autoridades de forma periódica supervisados por la justicia electoral, con una sola reelección posible, y los convenios colectivos específicos primarán sobre convenios colectivos del sector".

Entre esas reformas, se encuentra la "eliminación del financiamiento de partidos políticos" y la reducción "de los contratos para senadores y diputados de la Nación". Y agregó:"Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar con motivo de paro".

"Jinetes del fracaso"

En otro tramo de su discurso, el presidente se refirió a los dirigentes peronistas como Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano como "jinetes del fracaso" y dijo que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner fue la "responsable de uno de los peores gobiernos de la historia" e insistió con que "la Argentina de los privilegios se terminó".

Convocatoria a los gobernadores

En la última parte de su alocución, el presidente convocó a gobernadores y líderes políticos a firmar el 25 de mayo en la provincia de Córdoba un contrato social llamado "Pacto de Mayo".

Según advirtió, el objetivo es "dejar atrás las antinomías del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las diez políticas de Estado que el país necesita".

La firma conjunta del llamado “Pacto de Mayo” estará sujeta a la aprobación de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y un nuevo Pacto Fiscal.

Advertencia a la oposición

Javier Milei resaltó que desde La Libertad Avanza llegaron a la Casa Rosada para “poner nuestra energía en construir lo nuevo, pero quiero decirles a todos los que están acá y a los que nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”.

“A diferencia de algunos de ustedes, que están pensando en su próxima reelección, o en sus propios intereses, nosotros sólo pensamos en la causa de la libertad, en reconstruir nuestra nación y brindar un futuro de libertad a nuestros hijos a cualquier precio. Sin embargo, la confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos, hay otro posible, distinto, de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo sí, no al consenso contra el cambio”, agregó.

Aunque admitió: “No tengo demasiadas esperanzas en que tomen este camino, creo que la corrupción, la mezquindad están demasiada extendidos. Pero si bien no las tengo, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado, desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más de lo que es, que demuestren que podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales”.