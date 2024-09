Máximo Kirchner mandó un mensaje al peronismo: "Hay que dejar de patalear y ponerse a construir"

Kirchner también alentó a la participación activa de los ciudadanos en diferentes ámbitos de la sociedad. “Hay que salir a buscar a esos argentinos y argentinas y pedirles que se involucren con el destino de su país” , expresó, instando a no enojarse frente a las decisiones del gobierno de Javier Milei .

Sobre el reciente veto presidencial a la ley jubilatoria, recordó que el libertario fue elegido por el 56% de los votos y exhortó al peronismo: “Hay que dejar de patalear, hay que ponerse a construir”.

MK2.jpg El líder de La Cámpora encabezó un acto en el club Atenas, en La Plata. Foto: Archivo / La Capital.

Según el dirigente, las políticas económicas en marcha solo profundizarán esa problemática, afectando a un número creciente de ciudadanos.

También señaló la implementación de medidas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), aprobadas en el Congreso nacional, que a su juicio representan una entrega de los recursos naturales del país.

>> Leer más: Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "Lárguelo a Friedman y póngase a gobernar"

“Si el pueblo tiene hambre y se llevan nuestro petróleo, la minería, el oro y la plata, es saqueo. Es imposible que los argentinos de bien acompañen un saqueo”, advirtió.

Para Kirchner, ese tipo de leyes reflejan una visión “distópica” de la realidad argentina, como señaló en otras oportunidades Cristina Kirchner, quien una semana atrás había arremetido contra Milei por el plan económico desde la Universidad Nacional del Oeste (UNO), en Merlo.

Dardos a Scioli

Pero también fue cuestionado Daniel Scioli, candidato a presidente en 2015. Y llovieron silbidos y gritos al escuchar el nombre del actual secretario de Turismo y Deportes de Milei.

“No, no... Scioli perdió porque nosotros no militamos por él”, ironizó Máximo, para luego agregar: “El que no miltió nunca fue él, y ese fue el problema ¡Acá siempre se milita!”.

>> Leer más: Con Máximo Kirchner a la cabeza, el PJ bonaerense avaló el reclamo de los gobernadores

Junto a Máximo estuvieron referentes del peronismo como el senador Eduardo Wado De Pedro y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Nelson Sombra (Azul), Gustavo Menéndez (Merlo), Julián Álvarez (Lanús) y Maxi Wesner (Olavarría), entre otros.

No se lo vio a Kicillof, quien más temprano había participado de una actividad de las Madres de Plaza de Mayo. No hubo mensaje de él, aunque sí cánticos camporistas dedicados al gobernador de Buenos Aires.