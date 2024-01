Más cambios en el gobierno: desplazan a Iñaki Gutiérrez del manejo de las redes sociales

A pocos días de la asunción de Milei, Iñaki había anunciado que desempañará sus funciones en el gobierno "ad honórem", ya que prometió donar su salario.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei ad honórem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el joven libertario en su cuenta de X.