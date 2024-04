Martín Menem confiado con la aprobación de la Ley Bases: "Vamos hacia una Argentina distinta"

El titular de la Cámara de Diputados cargó contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Es una ex dirigente que está en retirada", aseguró

“En principio estimamos una duración de aproximadamente 48 horas, tenemos la complicación de que el miércoles es el Día del Trabajo . Hay muchos diputados que tienen participación en su provincia o municipios para volver. Siempre me gustó la idea de no trabajar de noche”, dijo en TN el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

No obstante, se mostró optimista sobre la suerte del proyecto de ley en Diputados. “Me causa un poco de gracia que digan que no les he dado fecha a la gente de Unión por la Patria (UxP) que pidieron una sesión especial para el martes a las 11, ese sector del peronismo de izquierda que quiere entorpecernos la vida a todos -señaló_. No los rechacé, simplemente les contesté por nota para que pongan otro día. Ellos mismos saben que esto durará mucho, lo hacen solo para entorpecer porque ven que es un proyecto que está bastante avanzado que va a salir”.

En ese sentido, destacó: “Se ocuparon durante 20 años seguidos de ponerle palos en la rueda a la Argentina y no se iban a privar mañana de tratar de hacerlo y poner una sesión para el martes por la mañana”.

“No hay que confundir peronismo con kirchnerismo, hay que separarlos", advirtió Menem, y explicó: "Hay muchos peronistas que no están de acuerdo ni con Cristina ni con el sector más extremo del kirchnerismo. Piden a gritos salir de ahí y esto lo sabe toda la Cámara de Diputados. Va a haber un peronismo racional que va a salir de ahí, ideológicamente están en contra. Creo que se va a producir rápidamente un quiebre”.

También resaltó la importancia que tiene la Ley Bases para el futuro del país. “Es importante que se apruebe porque el principal problema que preocupa al argentino es la economía. ¿Qué necesita la economía? Dejar de haberse enfocado tanto en el consumo, castigando el ahorro y la inversión. Queremos una ley laboral más moderna y estar seguros de que no van a volver de nuevo los mismos de siempre”.

“Estamos convencidos de que el salario se va a recuperar y va a superar a la inflación los próximos meses. Con ley va a ser muchísimo más fácil y más rápido que sin ley. El déficit cero no se negocia. Vamos hacia una Argentina distinta”, añadió.

Consultado sobre el discurso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes, comentó: “Es una ex dirigente que está en retirada, es un movimiento que cada vez es más chico”. Y comentó: “La gente la está pasando mal y ellos son conscientes. No queremos volver atrás, casi el 60% de la gente eligió este rumbo y le dijo basta al kirchnerismo, es un movimiento en retirada”.