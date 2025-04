Martín Malaponte: "El Concejo tiene que ser relevante en la elección del jefe de policía de Rosario"

>>Leer más: Elecciones en Santa Fe: los resultados comenzarán a cargarse a las 18

¿No hay riesgo de que se corra el eje y que una elección de constituyentes se convierta en un plebiscito de su gestión?

El riesgo no existe. La opinión general, por lo que estamos viendo en las recorridas por las calles, es que principal problema que teníamos los rosarinos, que es la inseguridad, ha mermado. Hay otro clima. Son pocos los gobiernos que han intentado llevar adelante un proceso de reforma constitucional y se ha conseguido gracias a su popularidad y los apoyos políticos con un frente inédito, como Unidos, donde suman el socialismo, el PRO, la Ucedé. En cuanto a la elección a concejal, se pone en consideración lo que vamos a pensar de la Rosario de acá a dos años.

El escenario en Rosario

¿Cómo observa la gestión de Pablo Javkin, porque, si bien está dentro del frente Unidos, usted va por otra lista que no es la oficial?

No conformamos el gobierno municipal. Eso nos da la posibilidad de marcar puntos que la gestión de Javkin ha descuidado.

¿Cómo cuales?

Sobre todo la incapacidad de no resolver con más inmediatez las solicitudes de los rosarinos. El pedido que más observamos es que le revisen sus árboles en las puertas de sus casas y hay expedientes de esos reclamos que tienen entre dos y tres años. Hay cierta quietud. Son muchos años de gestión. La gestión pasada de Pablo no fue nada fácil porque el gobernador anterior, Omar Perotti, no ayudó a Rosario y la descuidó. Pasó la pandemia también. Hay hechos puntuales que le hicieron muy difícil la gestión y recién ahora, con el apoyo de Pullaro, Rosario cambió, pero todavía le falta. Venimos a aportar una visión diferente, a renovar la política de Unidos. Cuando empezamos a ver qué podíamos hacer, consideramos que el partido del gobernador no podía no tener una lista que lo represente acá en la ciudad. Somos una lista que viene a plantear militancia política. Personalmente, milito desde muy chico en el radicalismo y me he formado como abogado e historiador apuntando siempre a ver las necesidades de Rosario y la provincia. Cosgrove también, que es una militante radical en los ochenta, que no es lo mismo lo que viven hoy las mujeres en la política. Y con una participación también en el sector privado y un desarrollo importante como contadora. Lasarte, quien proviene del PRO y es director de áreas metropolitanas del Gobierno de Santa Fe. Es abogado y también viene a aportar a esta lista algo que es muy importante: pensar Rosario con una perspectiva metropolitana, que integre políticas públicas con localidades vecinas. Hoy, muchos rosarinos trabajan en la ciudad pero, por las noches, vuelven a su casa en Funes, Roldán y demás pueblos de los alrededores. Eso habla de una ciudad que debe plantearse para dentro de 50 años.

malaponte2.jpeg Martín Malaponte, de la lista Acuerdo Rosario (frente Unidos), junto a Patricia Cosgrove y Arístides Lasarte. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

En la reforma constitucional de plantea acotar los mandatos de diputados y senadores. ¿Cree que también lo deben hacer los concejales?

Coincido que las reelecciones no tienen que ser indefinidas en todos los niveles. Hay muchos concejales que han estado en muchos períodos y fueron muy buenos, pero también es importante aumentar las representaciones en Rosario, que los vecinos puedan conocer a sus representantes. Ahí habría que plantear un esquema nuevo.

¿Habla de elegir concejales por distritos?

Sí, esa es la idea. El Concejo es la primera instancia de representación y no puede ver únicamente a sus concejales por los diarios, porque estamos hablando de una comunidad cuyo representante tiene que estar al alcance de la mano. No puede ser que un ciudadano llegue a concejal y luego se mude de barrio o de ciudad.

El desafío de la campaña a concejal

¿Cuál es el eje que debe centrar en esta campaña a concejal, teniendo en cuenta que va en conjunto con la constituyente?

En nuestro caso, venimos a plantear como propuestas dos o tres puntos que el mismo gobierno provincial ha planteado para los ciudadanos de Rosario. Primero, seguir trabajando por la seguridad, sobre todo porque el gobierno de Maxi tomó decisiones, puso la policía en la calle. El clima de seguridad se ha modificado, hay una mejor sensación. Los comercios están funcionando, la vida social vuelve a los parques y a las plazas. Pero siempre hay más para hacer y creemos que en esta instancia futura que tenemos, y aprovechando el marco de autonomía municipal, el Concejo tiene que ocupar un lugar relevante en las decisiones de la ciudad. Consideramos que el futuro jefe policial lo elija el intendente, pero que también pase por el Concejo para hacer un análisis de antecedentes y que los propios vecinos puedan aportar su visión y criterios de políticas públicas.

¿Qué clima observa faltando dos semanas para las elecciones?

En esta semana se está activando y la gente está prestando atención. A medida que pasen los días, eso se irá acentuando más. Los procesos electorales son importante para el ciudadano, pero vemos que la agente está enojada.

¿Enojada por qué?

No toda la sociedad, sino que hay sectores que están enojados con la clase política. También tiene que entender la gente que hay que formarse, que no somos todos iguales.

Ese enojo es lo que intenta usufructuar La Libertad Avanza (LLA), proponiendo bajar el costo de la política con la eliminación del Senado.

Esas son críticas oportunistas. Ellos también están dentro del sistema político. Le están mintiendo a la gente. Muchos de ellos ya han participado en elecciones e hicieron los mismos gastos que están haciendo hoy, o más. No tienen proyectos ni ideas. Son simplemente figuras que gritan e insultan por las redes sociales.

Hay un clima de época que sostiene que el Estado debe ser mínimo. ¿Cuál es su visión al respecto?

No lo compartimos para nada. El Estado debe manejarse sin corrupción y de manera eficiente. El gobierno provincial, a diferencia del nacional, hizo una reorganización del gasto y desarrolla obra pública sostenida con los recursos del Estado provincial. No creemos en esa idea de que al Estado se le debe cortar la cabeza o las piernas. El Estado tiene que caminar y administrar los recursos que tiene sin malgastarlos.