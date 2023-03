Macri no será candidato y abre una nueva etapa en Juntos por el Cambio

El ex presidente lo anunció por Youtube. Dijo que lo decidió para ampliar JxC y criticó la aparición de liderazgos mesiánicos. El "renunciamiento" del líder del PRO fue la admisión de su límite electoral para volver a ser presidente

Mauricio Macri utilizó su canal de Youtube para anunciar su decisión de no ser candidato a presidente de Juntos por el Cambio.

El ex presidente Mauricio Macri anunció ayer que no será candidato presidencial en las elecciones de octubre y sostuvo que tomó la decisión “convencido” de la necesidad de “agrandar” el espacio político de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

“Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección, lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones”, manifestó Macri en un video de seis minutos publicado en su canal de YouTube.

Tras el anuncio, referentes y dirigentes de la coalición opositora destacaron por redes sociales la decisión del ex presidente y lo elogiaron por su “enorme visión” y “generosidad”.

En el inicio del video, el ex jefe del Estado realizó un diagnóstico de la situación del país y responsabilizó a “una parte importante de la sociedad” que, dijo, “eligió creer en líderes mesiánicos” y “personajes que supuestamente nos salvarían”.

“Este tiempo oscuro ya empezó a terminar, lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre; millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos”, expresó.

En otro pasaje comparó el “liderazgo en equipo” que demostró la selección argentina de Fútbol en el Mundial de Qatar 2022 con su gestión en la Casa Rosada entre 2015 y 2019, en la que también hubo, dijo, un “verdadero trabajo” mancomunado “entre gobernadores y los ciudadanos”.

“Ahora tenemos que estar muy atentos, porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad, y JxC ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador”, argumentó.

Macri celebró así que la principal fuerza opositora tenga una “gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes”.

“No nos vamos a dejar pisotear más por el populismo”, señaló y afirmó que confía que la población elegirá “a quien mejor nos represente” y que “esa persona va a contar con el apoyo de todos”.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que “una vez más, y como lo ha hecho a lo largo de toda su vida”, Macri “toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”.

Larreta manifestó su “orgullo” por “haber caminado con él estos más de 20 años” e instó “a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina”.

En tanto, la titular del PRO y también precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, resaltó “la histórica decisión” de Macri y destacó “la grandeza y generosidad” del ex mandatario.

“Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”, ponderó.

En un documento difundido tras el anuncio, el PRO expresó: “¡Gracias, Mauricio! Ser parte de un espacio es saber jugar en equipo y dar lugar a nuevas voces. Esta decisión nos honra y nos representa. Así, se abre la posibilidad a que una nueva generación de líderes compitan libre y sanamente para decidir quién encabezará el equipo que continuará el camino del cambio que arrancamos en 2015”.

“Contamos con todo su apoyo y experiencia para que el próximo gobierno pueda impulsar los cambios que la Argentina necesita”, cierra el texto.

Por su parte, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal dijo no poder estar “más orgullosa” de “hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero”, por lo que le agradeció al ex mandatario “por enseñar cuál es el camino”.

Por el lado de la Unión Cívica Radical (UCR) —que integra la coalición de JxC—, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial, Gerardo Morales, consideró que esa decisión “ayuda al colectivo de JxC” y ponderó que “reafirmar nuestra unidad es el camino para dar vuelta la Argentina”.

También el jefe del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni, consideró que con su mensaje el ex mandatario “demostró que hace política porque le interesa el país más allá de su persona”.

Para el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, lo de Macri fue un “ejemplo democrático” y “un mensaje para toda la dirigencia, desprendido de los egos que tanto daño le han hecho a nuestro país”.

A la vez, el diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, celebró “el ejemplo de liderazgo, generosidad y amor profundo por el país” de Macri y consideró que “sigue marcando el ritmo y el camino hacia el cambio en Argentina”.