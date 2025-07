Luego de los ciberataques a Julia Mengolini, Javier Milei la denunció por injurias

Hace poco menos de siete días que la periodista Julia Mengolini está recibiendo ataques digitales sistemáticos en la red social X , ex Twitter. Muchas de estas ofensivas provienen de cuentas que se reconocen como “libertarias”, y tienen un gran alcance. De hecho, muchas de estas publicaciones con agravios explícitos fueron reposteadas por el presidente Javier Milei . Ahora, el mandatario denunció a la comunicadora ante la Justicia.

En particular, el presidente la denuncia por el delito de injurias, tipificado en el artículo 110 del Código Penal. La acusación se da a partir de ciertos dichos de la creadora de Futurock en la televisión y las redes sociales en cuanto a los perros de Milei, mascotas que estuvieron en el centro del debate público, y sobre la relación con su hermana Karina, quien además ocupa el rol de secretaria general de Presidencia. La denuncia recayó en el juzgado criminal y correccional federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

No obstante, vale recordar que la denuncia de Milei se da en un marco de ciberataque a la periodista, que no solo incluyó acusaciones de todo tipo, sino también la difusión de un video íntimo creado con inteligencia artificial (lo que en Argentina, a partir de la Ley Olimpia, está tipificado como un delito ). Lo preocupante es que muchas de estas publicaciones fueron reposteados por el presidente.

Por qué Milei denunció a Julia Mengolini

En cuanto a la denuncia del presidente, lo que la motivó fueron los dichos de Mengolini. En el escrito se resaltan dos declaraciones, una en la televisión y otra en la red social X.

En ese sentido, en estos días se volvió a viralizar un recorte de Julia Mnegolini en el programa “Duro de Domar” del canal C5N en mayo del 2023, previo a que Milei gane las elecciones presidenciales. Allí Mengolini afirmó: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”, y agregó: “Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana. ‘Sería la primera dama mi hermana si yo fuera presidente’”.

Estas declaraciones forman parte de la denuncia por injurias que presentó Francisco Oneto, el abogado de Javier Milei. Como fundamentación, también se incluye un posteo de Mengolini en X del 12 de agosto del 2024, donde aclara sus dichos sobre el recorte de Duro de Domar que circuló en redes: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba “enamorado” de su hermana”, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.

Desde el entorno del presidente, afirman que los dichos de Mengolini afectan la reputación del líder libertario y que este tipo de expresiones “no están amparadas por la libertad de expresión”. Además, explicaron que fueron sostenidas con “total despreocupación por la veracidad”.

El ciberataque a Mengolini y el video sexual falso creado con IA

La denuncia judicial del presidente se enmarca en una campaña difamatoria que está sufriendo Julia Mengoloni. Hace algunos días que a la periodista se la está acusando de ser “incestuosa” con su hermano en X por cuentas con un gran caudal de seguidores. En su mayoría, estos perfiles se reconocen como “libertarios” y hasta tienen imágenes de Milei en sus fotos de perfil. Todas con una gran cantidad de seguidores, lo que hacen que los agravios tengan un gran alcance.

Hasta ahí, solo son civiles atacando, los típicos “trolls”, el problema es que muchos de estos posteos fueron reposteados por el presidente Javier Milei, lo que le da otro tipo de dimensión a los ataques.

En ese sentido, el hecho que prende las alarmas no es solo la insólita acusación, sino que dentro de estos ataques se incluyó la difusión de videos sexuales falsos generados con inteligencia artificial, donde los “protagonistas” eran Julia Mengoloni y su hermano.

En cuanto a esto último, en Argentina se considera la difusión de contenido íntimo, sea real o ficticio (por ejemplo, este video creado con inteligencia artificial) la difusión de este tipo de materiales audiovisuales íntimos está tipificado La Ley 27.736, Ley Olimpia, considera la difusión de contenido íntimo, sea real o ficticio (por ejemplo hecho con IA), como una forma de violencia sexual

Por este motivo, la periodista anunció ayer que presentará una demanda contra el mandatario por una campaña difamatoria orquestada en su contra, que incluye la difusión de videos sexuales creados con inteligencia artificial. Además, Mengolini confirmó que quien encabezara su querella será Juan Grabois, el dirigente social que también es abogado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futurockok/status/1940178450989687168?s=48&partner=&hide_thread=false Presidente, esta radio no le tiene miedo. Julia tampoco. pic.twitter.com/RnWrHxrF8u — Futurock.fm (@futurockOk) July 1, 2025

Luego de conocer la denuncia judicial del presidente, la radio Futurock se expresó al respecto. “Presidente, esta radio no le tiene miedo. Julia tampoco”, afirmaron su cuenta de X, misma red social donde se vienen produciendo los ataques a Mengolini.

Para Milei los agresiones a Mengolini son una “cuestión de karma”

Este domingo, el presidente asistió a una entrevista del canal de streaming Neura, en el que Alejandro Fantino es una de las estrellas. Hizo una peculiar aparición: llegó con su perro Conan y Thor, la “mascota presidencial”. En este marco, Milei se refirió el presidente se refirió al conflicto con la periodista Julia Mengolini, quien en los últimos días se convirtió en un blanco de ataques por parte del sector libertari.

Antes de los ataques, se viralizó un video de Mengolini acusando a Milei de "estar enamorado" de su hermana Karina. Estas declaraciones motivaron el fuerte ataque que está sufriendo la periodista. Frente a esto, el líder libertario afirmó que le está pasando a Julia Mengolini es "una cuestión de karma".

“La misma mierda que tiró ella se le vino encima, es una enferma mental, imbécil”, señaló el presidente, con su habitual estilo.

El proyecto en Diputados para repudiar los ataques contra Julia Mengolini

En el marco de la campaña digital contra la periodista, la diputada nacional Mónica Macha presentó dos proyectos de resolución en la Cámara de Diputados para expresar su repudio ante hechos que calificó como “violencia política y de género”, involucrando al oficialismo y al Poder Judicial.

El primer proyecto condena “las agresiones desplegadas mediante noticias falsas y violencia digital” contra la periodista Julia Mengolini. Según el texto, las hostilidades provinieron de “cuentas de redes sociales promovidas y financiadas por sectores afines al Gobierno Nacional y respaldadas por el presidente Javier Milei”.

Mengolini denunció una campaña sistemática en redes sociales que incluyó la difusión de noticias falsas sobre su vida privada y la circulación de un video manipulado digitalmente con inteligencia artificial, acompañado de mensajes misóginos. La diputada Macha calificó estos ataques como parte de “un entramado que aún no tiene nombre legal, pero que requiere urgente regulación”, y advirtió que estos hechos constituyen “una forma de violencia de género que debe ser sancionada”.