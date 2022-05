Lorenzetti habló de Rosario: "El tema del narcotráfico es tan grave que no puede haber grietas"

“El tema del narcotráfico es muy grave para la sociedad y es una pendiente que lleva a un lugar que no tiene fin, es una caída social, económica, hacia un Estado fallido. Entonces es tan grave el problema del narcotráfico que no puede haber grietas, no admite peleas menores, disputas partidarias menores. Sí se requieren políticas de Estado y es eso lo que vamos a ir a reclamar a Rosario”, aseveró Lorenzetti.