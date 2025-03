Leonardo Raimundo: "Queremos que sea la primera Constitución del país que incluya ficha limpia"

Por otra parte, pide darle rango constitucional a la norma que establece que cualquier persona condenada en segunda instancia por corrupción no podrá postularse a elecciones. "Queremos que sea la primera Carta Magna del país que incluya ficha limpia" , afirma a La Capital .

Además, plantea la necesidad de incorporar conceptos que no están, como los relacionados a la lucha contra el narcotráfico, a la seguridad, educación secundaria y acceso al mundo digital y al agua, y evitar privilegios políticos como el de los diputados y senadores.

Como convencional voy a llevar el pensar y el sentir del departamento productivo por excelencia de Santa Fe, que produce y exporta para el mundo y que, básicamente, genera los recursos para la provincia y la Argentina.

¿Por qué es necesaria una nueva Constitución?

Hoy es como tener un auto modelo 62 que pierde agua y aceite. Peca por defecto, porque no habla de educación secundaria, de la mujer, de discapacidad, del derecho de acceso al agua, de seguridad, del medio ambiente ni de seguridad. Y no habla de autonomía municipal.

¿Qué piensa de la autonomía municipal?

Que sea la propia ciudadanía, la propia comunidad local, la que determine cómo organizar su estado municipal. Hoy la Carta Magna refiere a la situación de generar una ley provincial que indique a los municipios y a las comunas cómo regularse.

¿Cómo es eso?

Que los Concejos Municipales que se constituyan en estas elecciones hagan la carta orgánica de cada municipio, fijando cuáles son las competencias, las atribuciones de los intendentes, cuáles son las funciones del Estado local, cuál es la regulación jurídica de su propio organigrama interno. ¿Por qué una ley provincial le indicaría a San Lorenzo, a Capitán Bermúdez u otra ciudad cuántos concejales tiene o cuáles son las funciones del intendente. Lo tiene que decidir el pueblo de cada localidad.

raimundo leonardo 44.jpg Leonardo Raimundo quiere darle rango constitucional a ficha limpia. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

¿Por eso es tan importante la elección a concejal este año?

Exacto. Porque serán los concejales que redactarán las constituciones locales, las llamadas cartas orgánicas municipales. Proponemos a Gustavo Oggero, quien es una persona honesta, seria y con conocimiento, con experiencia. Segunda va Delfina Cavagnero, una joven de 23 años a la cual le encomendé el área de Producción, Empleo y Turismo y que la ha llevado con energía y éxito.

¿Qué aporta la lista?

Básicamente es la única garantía de que el kirchnerismo no se apropie del Concejo Municipal y que arruine el proceso de cambio que estamos llevando adelante en San Lorenzo desde hace años.

Volviendo a la reforma constitucional, ¿hay cosas por eliminar más allá de agregar nuevas?

El tema de los fueros de los diputados y senadores. Fue pensado en su oportunidad como una protección contra los abusos de los Ejecutivos, sobre todo en términos de Ejecutivos nacionales, la época de que por disputas políticas podían arrestar a un diputado o un senador. Pero hoy no tiene sentido. Los diputados y los senadores dicen barbaridades en Twitter contra uno, contra otro, contra el presidente. No existe esa posibilidad de arresto.

¿Y cómo aplicaría en Santa Fe?

La Constitución provincial no solamente establece la inmunidad de arresto a un legislador sino que impide el procesamiento de la investigación por parte del fiscal. Eso ya es irritante en el sentido de justicia de cualquier ciudadano.

El gobernador habla de impulsar ficha limpia.

Eso es interesante, hay todo un debate a nivel nacional. La ley hoy está, mañana se quita. Acá lo queremos poner a nivel constitucional. Será la primera Carta Magna de la Argentina que incluirá el principio de ficha limpia, queremos eso. Ni un delincuente en las listas electorales.

¿La seguridad puede ser uno de los ejes de la Convención?

Nos parece importante no incorporar en la Constitución ningún principio del garantismo extremo, que ha generado la puerta giratoria de los delincuentes, e incorporar o ampliar el catálogo de los derechos de las víctimas de delitos. Equilibrar la balanza.

¿A qué se refiere con equilibrar la balanza?

Hoy está desequilibrada. Hay que incorporar una ampliación del catálogo de los derechos de las víctimas de delito y no conceptos de garantismo extremo, que son los que generaron eso que la gente llama la puerta giratoria. Que hace que a veces la gente siente esta sensación de impunidad.

raimundo leonardo dentro.jpg “La reforma es la gran hoja de ruta para el futuro de Santa Fe”, dice Raimundo. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

En definitiva, ¿qué tiene que ser la Constitución?

El plan de gobierno, de alguna manera, sintetizado en el texto normativo máximo en la provincia. Entonces, tiene que hablar de narcotráfico, de seguridad, de educación secundaria, del acceso al mundo digital y del derecho al acceso al agua. Y tiene que dejar de lado los privilegios políticos como el de los diputados y senadores.

¿A qué se refiere con acceso al agua?

El derecho al acceso al agua tampoco era considerado prioritario, porque fue generándose después de la redacción de aquella Constitución la conciencia de los problemas como el hidroarsenicismo crónico endémico regional producido por consumir agua de pozo. En San Lorenzo lo resolvimos porque llevamos el acueducto, una obra de 18 kilómetros de extensión, por la cual hoy la ciudad toma agua potable de río. Pero muchas localidades de Santa Fe todavía consumen agua de pozo con niveles altos de arsénico.

Enfrenta al senador histórico de San Lorenzo, Armando Traferri. ¿Cómo ve la competencia?

Creo que hubo partidos que, cuando se votó la ley de la necesidad de la reforma. dijeron “no hay que reformarla" y ahora postulan candidatos para la reforma. Estamos convencidos de que hay que reformar la Constitución y que eso será en beneficio de la gente, no un beneficio inmediato. No quiere decir que, si a fin de año se reforma la Constitución, se resuelven los problemas. No seremos hipócritas, pero sí generamos la gran hoja de ruta para el futuro de Santa Fe. Es el cambio responsable hacia el futuro.

¿Cómo analiza el conflicto de Vicentin, que tiene su puerto en San Lorenzo?

Es una situación crítica, así que estuve reunido con sus trabajadores, tanto de planta Ricardone como del puerto. Cobraron parcialmente sus salarios y estamos hablando de mil familias trabajadoras de San Lorenzo, Puerto San Martín, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Exigimos que la Justicia resuelva de manera definitiva esta cuestión. Porque es la situación de incertidumbre entre un concurso no resuelto y una solución que aún no llega la que hace que la empresa no tenga ya capital de trabajo, que sus empleados cobren solamente el 30 por ciento de su remuneración y que, obviamente, eso genera un conflicto. Nadie trabaja gratis, así que estamos preocupados.