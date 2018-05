La reforma divide en dos a la Legislatura santafesina

El gobernador Miguel Lifschitz cerró ayer su discurso ante la Asamblea Legislativa remarcando una vez más su aspiración de reformar la Constitución santafesina, pero subrayó también que la pelota ahora comenzará a rodar en la gramilla legislativa. Y los principales jugadores, de uno y otro equipo, no pasaron por alto ese picante debate que se torna inminente en las comisiones y recintos de la avenida General López.

Los ecos se replicaron de un lado y del otro, avalando o rebatiendo la aspiración reformista del jefe de la Casa Gris. En el primer sentido unificaron opiniones los senadores frentistas Miguel Cappiello (PS-Rosario), Miguel González (PS-La Capital) y Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y el ex vicegobernador y diputado radical Jorge Henn. Por el contrario, discreparon más con la oportunidad que con el fondo del proyecto de enmiendas a la Carta fundamental santafesina los diputados justicialistas Luis Rubeo y Leandro Busatto y los macristas diputado Federico Angelini e intendente capitalino José Corral.

El propio mandatario sumó su opinión en la rueda de periodistas que se improvisó en el hall de la Legislatura a poco de finalizar la lectura de su mensaje ante el Parlamento provincial. "Queremos quitarle (al proyecto de reforma constitucional) todo contenido que tenga que ver con la coyuntura o con las especulaciones electorales", dijo.

En sintonía con el mandatario, para el senador Felipe Michlig "si los 50 diputados y los 19 senadores que tenemos la responsabilidad política de abordarla nos despojamos de cuestiones vinculadas a lo sectorial y el oportunismo debemos votar este año el proyecto de reforma constitucional".

Luis Rubeo, diputado del PJ, insistió ayer como lo acaba de plantear con un proyecto de reforma propio, que "es imposible efectuar la reforma en los tiempos que el gobernador plantea. El gobernador hace un mal análisis porque no se puede reformar la Constitución en 40 días y espero que el mismo ímpetu y pasión que Lifschitz ha venido sosteniendo se mantenga para que las Cámaras sancionen antes de fin de año un proceso de reformas que estoy convencido debe hacerse el año próximo".

El senador socialista por el departamento Rosario Miguel Cappiello manifestó a La Capital que "el gobernador hizo un mensaje conciliador en el que se refirió a temas importantes para los santafesinos como la deuda de coparticipación o las tarifas. Y respecto a la reforma constitucional ha sido muy claro en el sentido de que este es el momento para encararla, así como hace 165 años los constituyentes hicieron la Constitución nacional, nosotros debemos tomar ese ejemplo para tener una Constitución de este siglo con los nuevos derechos".

El intendente santafesino José Corral opinó en diálogo con La Capital que "la reforma de la Constitución distrae la atención del gobernador y su equipo".

"No nos parece el momento oportuno para hablar del tema e incluso (Lifschitz) le dedicó un capítulo menor en su discurso en comparación con el tiempo que le estuvo dedicando la gestión a ese tema. Y eso está bien, porque creemos que tarifas, seguridad, educación y obras son los temas importantes y en los que hay que centrar la mirada", sentenció el intendente Corral.

Visiones

Jorge Henn, diputado radical del Frente Progresista, compartió la "visión" del jefe de la Casa Gris "sobre la reforma constitucional y la necesidad de contar con una democracia de proximidad, más vibrante y participativa".

"Todos estamos de acuerdo en que es necesario pensar en la reforma de nuestra Constitución, pero debemos hacerlo como corresponde. La nueva Constitución de Santa Fe, que seguramente estará vigente por varias décadas, amerita una discusión seria, pensando en todos los santafesinos y sin presiones ni plazos apurados, con un debate a conciencia", aseveró el diputado del PRO Federico Angelini.

Según el legislador macrista "hoy necesitamos pensar en los santafesinos y en trabajar para que la Legislatura avance sobre leyes importantes para la gente, leyes que permitan generar más empleo, reducir impuestos, tener una mejor Justicia o dar una pelea real al narcotráfico. Eso es lo que tenemos que discutir hoy, no si vamos a darle o no la reelección al gobernador", concluyó el referente de Cambiemos.