La marcha en apoyo a Cristina será a Plaza de Mayo y no a Comodo Py

A pesar de que Cristina no tiene que ir a tribunales, la movilización se hará igual pero a Plaza de Mayo.

Minutos antes de comenzar la reunión con los gobernadores en el PJ , el presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria (UP), José Mayans, anticipó que era posibilidad de ir a la zona de Casa Rosada.

“La Justicia actuó prudentemente. Obviamente, no estamos conformes con la decisión de la Corte, por muchas objeciones que tenemos”, expresó Mayans tras conocerse el fallo que impide la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. El legislador señaló que el espacio mantiene su rechazo a la proscripción política de la ex mandataria y remarcó: “Queremos una reconsideración del tema para que tenga participación política, que no haya proscripción en el país”.