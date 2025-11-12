La Capital | Política | CGT

La CGT rechazará de plano una reforma laboral que "avasalle" derechos de los trabajadores

Lo afirmó Cristian Jerónimo, uno de los nuevos cosecretarios de la central obrera. Pide discutir en una mesa con el gobierno, empresarios y sindicalistas

12 de noviembre 2025 · 15:49hs
Cristian Jerónimo

Foto: Archivo / La Capital.

Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, uno de los cosecretarios de la CGT.

La CGT “rechazará de plano” cualquier reforma laboral que “avasalle derechos” de los trabajadores y reclamó un “diálogo tripartito” con el gobierno, según afirmó este miércoles Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), uno de los tres secretarios generales de la central sindical.

El gremialista reconoció que no hay una propuesta oficial sobre la reforma pero sostuvo que, si bien “hasta ahora son todos trascendidos”, se trata de informaciones “que salen del lado del gobierno".

Rechazo

Enfatizó que si el gobierno concreta propuestas como las que mencionan los medios de comunicación, desde la CGT “lo vamos a rechazar de plano” y advirtió: “No vamos a permitir que se avasallen los derechos adquiridos”, entre los que destacó “los convenios colectivos de trabajo”.

Para Jerónimo, es necesario un “ámbito de diálogo tripartito” con el gobierno, que hasta ahora “no ha existido”, y enfatizó: “Si quieren discutir, discutamos todo, una negociación laboral con más derechos, no con menos derechos, discutamos el reparto de ganancias”.

Consideró, además, que para la Argentina “el problema no es la reforma laboral sino que la actividad económica está totalmente en recesión, totalmente parada”, y explicó que debido a ello “el mercado interno no está generando consumo”.

>>Leer más: La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral de Milei

El sindicalista criticó también la política salarial impulsada por el gobierno y señaló: “Si pisás las paritarias al 1 % y el costo de vida aumenta el 2,4 %, 2,8 %, y la carne el 10 %, no hay manera de recomponer la economía”.

Jerónimo denunció también la pérdida de “arriba de 230 mil puestos de trabajo” y el cierre de “10 mil pymes” en el último año. Y propuso discutir una “reforma impositiva” y la “mejora de la infraestructura” para atraer empresas al interior del país.

