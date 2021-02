La Cámpora festejó el cumpleaños de Cristina con un video con música de Virus

“Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas o comunistas, y no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Que nadie se engañe: el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer o tenga el miedo de firmar, proponer decidir o autorizar. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupen sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”, es una de las primeras frases de la ex presidenta que recoge La Cámpora en el video.

Entre los temas que recorre el video aparecen los más salientes de la agenda kirchnerista: la militancia, el rol de los medios de comunicación, la persecución judicial y la confrontación con los “grupos concentrados” y el poder económico.

“Yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas, y pienso que lo voy a poder hacer. Y yo pienso que si no las puedo cambiar me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa”, aparece diciendo Cristina en una entrevista televisiva.

“Es difícil, son implacables cuando se encuentran con alguien que no puede ser comprado porque hay muchas maneras de comprar y seducir torpes. En definitiva: torpes. Porque yo creo que no hay mejor patrimonio ni mejor historia para un dirigente político que ser reconocido por su gente”, asegura en otro tramo del clip.

“Fuerza, que ya lo vamos a lograr. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Claro que sí”, cierra el mensaje de la ex presidenta en tono de promesa.

Cristina Kirchner nació el 19 de febrero de 1953 en la ciudad de La Plata. Ocupó la Presidencia en dos periodos (2007-2011 y 2011-2015) y transita su tercer gobierno desde el rol de Vicepresidente. También fue electa por los cargos como diputada provincial por la provincia de Santa Cruz entre 1989 y 1995 y diputada y senadora nacional por Santa Cruz (1995-2007) y Buenos Aires (2017-2019).

Desde las redes sociales, dirigentes de La Cámpora y del oficialismo celebraron con la líder del justicialismo el natalicio mediante el hashtag #CristinaCumple.