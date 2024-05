Kulfas: "Cristina no termina de jubilarse, pero tampoco se pone al hombro la conducción del peronismo"

El ex ministro de Producción y Desarrollo consideró que "hoy el peronismo no está conducido por nadie". Kulfas también opinó del plan económico de Milei

El economista y ex ministro de Producción y Desarrollo Matías Kulfas sostuvo que, si bien Cristina Fernández de Kirchner es “ la principal referente ” que tiene el peronismo “ no termina de jubilarse, pero tampoco se pone al hombro la conducción ” del Partido Justicialista.

En declaraciones radiales, sostuvo que la ex presidenta “tiene un peso importantísimo” y que es una de las dirigentes políticas con mayor apoyo, pero que no conduce al peronismo y que tampoco lo hace ningún otro referente.

“No está para nada claro que Cristina hoy tenga un camino de conducción. La última gran iniciativa que tuvo fue aquella carta del mes de febrero de este año donde, sobre el final, planteó una serie de iniciativas legislativas y hasta habilita la discusión de temas que eran tabú como, por ejemplo, una reforma laboral y temas impositivos. No pasó nada. Me parece que Cristina no termina de definir su rol”, remarcó Kulfas en diálogo con Radio Metro.