Diputados debate el veto de Milei a las jubilaciones tras la primera derrota por discapacidad

La oposición ya habilitó el tratamiento del aumento del 7,2 % y del bono a $110.000. El oficialismo advierte que no hay fondos para cubrirlo.

20 de agosto 2025 · 17:18hs
La sesión en Diputados expone un choque frontal entre el plan fiscal del Gobierno y la presión social en el Congreso.

La Cámara de Diputados vive este martes una jornada de definiciones con fuerte impacto político y social. Tras aprobar la insistencia en la ley de emergencia en discapacidad y dar un primer revés al presidente Javier Milei, el cuerpo habilitó el debate para intentar revertir también el veto presidencial al aumento de las jubilaciones y pensiones de Anses.

La votación que abrió el tratamiento del tema consiguió 159 votos a favor, alcanzando la mayoría reglamentaria requerida. Con este paso, la oposición se encamina a ratificar el incremento del 7,2 % para todos los haberes, junto a la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación.

El oficialismo, en tanto, mantiene la expectativa de que el veto quede firme, bajo el argumento de que la medida comprometería las cuentas públicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto se ubica en torno al 0,7 % del PBI, una cifra que el Poder Ejecutivo considera incompatible con la meta de equilibrio financiero.

>> Leer más: La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al advertir que “los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes”. Aseguró además que aprobarlos significaría “forzar al Gobierno a emitir dinero, una política descartada desde el inicio de la gestión”.

La pulseada legislativa se da, además, en medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras el cierre de listas provinciales, lo que le otorga al debate una carga política adicional.

De esta forma, el gobierno afronta una segunda prueba en la misma jornada, con la posibilidad de sufrir una nueva derrota en el Congreso en torno a una de las medidas que considera estratégicas para sostener su programa económico.

Jubilaciones y pensiones en septiembre

Con el esquema vigente (tras el veto):

  • Jubilación mínima: $390.277 (incluye bono de $70.000)

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayo:r) $326.221 (con bono)

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $294.194 (con bono)

  • Haber máximo: $2.155.162

Con la ley vetada (si el Congreso la repone):

  • Jubilación mínima: $453.519 (incluye bono de $110.000)

  • PUAM: $384.723 (con bono)

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $350.108 (con bono)

  • Haber máximo: $2.310.463

Diferencias clave:

  • La mínima subiría más de $63.000.

  • La PUAM tendría un refuerzo de casi $60.000.

  • Las PNC aumentarían en torno a $56.000.

  • El haber máximo crecería $155.000 adicionales.

La sesión de Diputados en vivo

Embed - SESIÓN EN VIVO: 20 de agosto de 2025 - Diputados Argentina

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei
Información General

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

