Incapacidad de generar expectativas, la clave del sacudón político nacional

Una semana después de las Paso, especialistas reflexionan sobre un resultado que sacudió las bases de la política argentina. Mientras corre la cuenta regresiva para octubre, y un eventual balotaje, las dos grandes coaliciones no terminan de digerir lo ocurrido en las primarias

Sobre la performance de Milei, quien en Rosario ganó hasta en barriadas históricamente peronistas, el politólogo Hugo Quiroga advirtió a La Capital que el pleno de la dirigencia “debería repensar el funcionamiento de lo que era, aún de modo inestable y zigzagueante, el sistema político y las campañas electorales” . Y, además de resaltar los millones de votos perdidos por el oficialismo y Juntos por el Cambio (JxC) desde 2021, sugirió analizar “el sentido de las Paso y si no habría que suprimirlas en un futuro cercano” .

Para Quiroga, “el resultado es una frustración muy extendida y ya arraigada, que no salió a luz con revuelas violentas, y quizá confundió a los dirigentes de su gravedad”. En ese sentido, destacó que el líder de LLA ganó en "los barrios más humildes, no solo de Rosario, y en Buenos Aires en las clases medias más acomodadas, como en tantas otras partes".

“La pregunta que habría surgido entre los ciudadanos que oscilan entre la bronca y la resignación, sería: ¿por qué voy a seguir votando a aquellos que durante años vienen gobernado y continúo, como mis hijos y mi familia, en una situación social de falta de derechos reales, no abstractos, cada vez más empantanados?”, completó el especialista.

Si bien para Quiroga el 30 por ciento logrado por Milei en las Paso es un piso, lo consideró insuficiente para ganar las generales. “Tendrá que ampliar ese caudal entre los millones de personas que no fueron a votar y aquellos que lo hicieron en blanco. También puede crecer entre una parte de los electores de JxC y de Unión por la Patria (UP), pero no es sencillo: son dos comicios distintos”, detalló.

Desafíos para todos

En ese contexto, indicó que el candidato de LLA deberá demostrar que tiene capacidad de gestionar —un gran interrogante— y “preparación para generar gobernabilidad en una sociedad descreída, herida y frustrada”. Y enfatizó que con “el estallido electoral” de las Paso no alcanza, como tampoco con “propuestas innovadoras que producen desaliento, preocupación y temor”.

Con un peronismo unido consagrado como el gran derrotado en las primarias (aunque haya perdido menos votos que JxC) por protagonizar su peor elección histórica en unas presidenciales, Quiroga consideró que el escenario para Sergio Massa “es el más complicado: está a cargo de un gobierno que fracasó y aumentó la pobreza, a la vez que acrecentó la deuda con el Fondo Monetario (FMI) y se vio obligado a devaluar, con las consecuencias inmediatas en el proceso inflacionario”. Y, para peor, el candidato oficial tampoco recibió el apoyo necesario de gobernadores e intendentes del PJ.

“Si bien el escenario para Juntos por el Cambio es más propicio, también es un perdedor, incluso frente a Milei en provincias en las que la coalición opositora reunía a candidatos locales que venían ganando. Se esperaba que el gran vencedor de las Paso fuera JxC”, continuó.

HQ.jpg El politólogo Hugo Quiroga. Foto: Héctor Río / La Capital.

Por eso Patricia Bullrich afronta un gran desafío en un marco complejo. “Deberá repensar su estrategia para que el protagonista del cambio sea Juntos y no los libertarios. Tiene que encontrar un equilibrio para ganar votos del centro y, al mismo tiempo, no perder los sufragios ya logrados en uno de los extremos”, aventuró Quiroga.

Según el politólogo, una eventual segunda vuelta estaría monopolizada por Milei y Bullrich. “Es más difícil para Massa, quien cumple un triple rol: presidente de hecho, ministro de Economía y candidato a la Casa Rosada. A su vez, para triunfar, la postulante de Juntos deberá al menos demostrar que puede reconstruir un Estado para convertirlo en una institución central de reducción de las inseguridades civiles y sociales”, razonó.

A modo de cierre, Quiroga dejó dos inquietudes centrales a develar por quien pretenda ser el próximo jefe del Estado: “¿Cómo ganar la confianza en una sociedad que carece de moneda? ¿Cómo obtener el respaldo de un electorado descreído como consecuencia de esas experiencias fallidas que prometieron crecimiento, erradicar la pobreza, generar trabajo, bajar la inflación y crear capacidad para dominar el futuro?”.

Inédito

Por su parte, el consultor político Carlos Fara sostuvo que la victoria de Milei “se inscribe en un hecho inédito: tres gobiernos seguidos que terminan con balance negativo, en los cuales gestionaron las dos coaliciones (UP y JxC) y, por ese motivo, surgió un tercer espacio de votantes revulsivos del establishment político”.

“Es gente que quedó desahuciada, que siempre veía al peronismo como la salvación de un problema heredado de un gobierno no justicialista, y ese circuito se rompió. Por primera vez, el PJ está dejando una crisis económica más grave que la que recibió. El cansancio terminó de generar lo que sociológicamente se llama masas disponibles, que esperaban una situación, un líder anti statu quo, y apareció Milei. Es un voto de expectativa a partir de un personaje totalmente disruptivo”, describió.

Según Fara, el postulante de LLA tiene un techo, lógicamente más alto después de las primarias. De todos modos, avisó: “No sabemos todavía cómo seguirá, porque es un personaje que arrastraba bastante imagen negativa, rechazo a ser votado, y logró el 30 por ciento. Aunque, obviamente, disfruta del impacto de haber salido primero”.

“El de Milei es un voto de expectativa, no tiene que ver tanto con las cosas que diga o realice. El hecho de que sus principales propuestas marquen un rechazo alto, como la dolarización o el cierre del Banco Central (BCRA), no cuenta. Hay un efecto ganador que termina entusiasmado a otras personas. No obstante, debemos esperar dos o tres semanas a que baje la espuma. Ahí veremos cuánto creció su techo”, continuó el experto.

CF.jpg Carlos Fara, consultor político. Foto: Archivo / La Capital.

Fara también señaló que Massa quedó en la peor situación "porque integra un oficialismo que viene de agravar la coyuntura vía devaluación y disparada de precios, más la inestabilidad que todo eso genera”. A su entender, el ministro de Economía “tiene el techo más bajo y lo que juntó el domingo es su voto duro”.

“Massa puede ajustar algo su movilización para las generales, pero tampoco hará milagros. Lo único que le queda es jugar al contraataque, decir que Bullrich y Milei son la derecha y que el oficialismo son los derechos. Ya lo empezaron a hacer y tuvo un efecto muy limitado. La elección que viene es de cambio, no de continuidad”, pronosticó.

Acerca de Bullrich, consideró que “tiene ventaja sobre Massa porque a Juntos siempre le va mejor en las generales, ya que vota más gente y sabe captar mejor un público despolitizado, prioritariamente de sectores medios”.

Teniendo en cuenta que el kirchnerismo quedó tercero, Fara estimó que la clave para la candidata es “consolidar el 28 por ciento cosechado por JxC y, para eso, necesita moderar y racionalizar”. También dejar de lado “el discurso del «todo o nada» que, al final, sólo logró un 17%, lejos de una gran elección”.

De cara a un posible balotaje, el analista afirmó que “el que está más complicado para entrar es Massa, ya que a la porción de sectores populares del peronismo que no acompañaba terminó sumándose gente que votó a Milei”.

Y señaló que, en principio, el líder de LLA y Bullrich tienen —en ese orden— las mayores chances de acceder a una segunda vuelta. “Luego habrá que ver qué ocurre con los ciudadanos que, por primera vez, no tendrán representantes en una final”, sentenció.