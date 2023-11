El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nació dijo este lunes que "hay gente que quiere tener responsabilidades públicas y no leyó la Constitución"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti , cruzó sin nombrarlo al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , por sus definiciones en el debate presidencial con el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y señaló que "hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y no ha leído la Constitución" Nacional, y advirtió que "no se puede decir cualquier cosa" sobre las Islas Malvinas.

Rosatti reaccionó a las expresiones de Milei, quien planteó que en un eventual gobierno suyo "se agotarán todas las instancias institucionales para que las Malvinas sean argentinas", y, además, defendió a la ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, de quien dijo que "fue una gran líder, como lo fue (el ex presidente francés Charles) De Gaulle y (el ex premier británico Winston) Churchill".