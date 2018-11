Hieren a un sindicalista y a su hijo de 17 años al atacar su auto a balazos

Un sindicalista chaqueño y su hijo de 17 años fueron heridos a balazos, el menor de gravedad, cuando el auto importado en el que viajaban fue atacado a tiros por delincuentes que se movilizaban en otro vehículo y que huyeron aparentemente sin robar nada, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Los investigadores determinaron que dentro del auto también se hallaba una joven de 24 años que resultó ilesa y aseguraron que no se descarta ninguna hipótesis, ya que intentaban determinar si se trató de un ataque dirigido puntualmente a las víctimas o, en menor medida, un intento de robo.

"No hay nada claro por el momento. Sólo que parece un ataque directo y que hubo muchos disparos. Con los elementos que tenemos, no queremos conjeturar nada", afirmó a Télam un investigador judicial, quien agregó que también se intenta determinar el grado de parentesco entre los dos baleados, ya que si bien en principio se dijo que eran padre e hijo, luego esa versión fue desmentida y no se pudo aclarar si son familiares.



El ataque ocurrió anoche cuando Gabriel Fernández, secretario adjunto de obras de la filial Chaco de la Uocra, circulaba en una cupé BMW blanca por la localidad bonaerense Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, junto a su hijo de 17 años y una joven de 24.

autocha2.jpg



Según lograron contarle luego a los investigadores, en el cruce de las calles Cosquín y Capitán Sarmiento, el BMW i351 fue interceptado por un automóvil Volkswagen Golf blanco del que bajaron al menos cuatro hombres armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban las tres víctimas.

Los agresores escaparon tras el ataque, mientras que Fernández sufrió un roce de bala en la cabeza y el joven resultó gravemente herido de seis impactos, dos en el tórax, uno en el brazo izquierdo, otro en el derecho y otros dos no especificados por las fuentes.

La joven, identificada como Camila Chazarreta, resultó ilesa, añadieron los voceros consultados.

A pesar de estar herido, Fernández continuó manejando unas 30 cuadras hasta un Destacamento Policial de la vecina localidad de Banfield, donde pidió ayuda a un móvil policial.

Los heridos fueron trasladados al hospital Gandulfo, donde Fernández fue asistido y estaba fuera de peligro pero el joven fue intervenido quirúrgicamente y hoy se encontraba en estado reservado por las lesiones ocasionadas por las múltiples heridas de bala.

autocha3.jpg



Voceros policiales indicaron que la joven que salió ilesa del ataque le dijo a los efectivos que la entrevistaron en el hospital que fueron atacados a balazos sin mediar palabra y que no pudo observar con precisión cuántos hombres eran, pero que podrían ser cuatro.

El sindicalista Fernández explicó a la policía que a lo largo del mes él suele vivir tres semanas en Chaco y la cuarta en su casa de Ingeniero Budge.

La causa, caratulada como "abuso de armas y lesiones", está en manos del fiscal Nicolás Espejo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora.

El fiscal ordenó secuestrar la cupé BMW de Fernández, patente MMU 895, para ser sometido a pericias.

Según las fuentes, el auto presentaba impactos de bala en el parabrisas, la luneta trasera, la luneta lateral derecha trasera, en el lado derecho de la carrocería y hasta en el asiento trasero.

Fuentes de la investigación indicaron que los peritos pudieron recuperar del interior del vehículo tres proyectiles, que serán preservados para posteriores peritajes.

También fueron halladas tres vainas servidas en la calle donde las víctimas dijeron que fueron atacadas, y la fiscalía ordenó que se secuestren las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el paso de algún auto sospechoso.