"Habrá que hacer cambios profundos si queremos transformar Santa Fe"

No obstante, el ex intendente de Avellaneda (departamento General Obligado) ratifica que si su compañera de bancada en el Senado nacional, Carolina Losada , finalmente participa en la carrera hacia la Casa Gris, le dejará el camino libre. Las dudas pronto quedarán despejadas: luego de Semana Santa, las precandidaturas del espectro opositor provincial comenzarán a ordenarse.

-Entiendo que sí. Fueron muchos meses de diálogo y trabajo. Pero antes llegará la aprobación orgánica en cada uno de los partidos. Fue un camino difícil, pero que permitió avanzar con ideas y acuerdos para gobernar la provincia. Si todo va bien, que es lo que esperamos, el 25 de abril se firmará la conformación del frente de frentes pensando ya en las próximas Paso.

-¿La Coalición cívica (CC) quedó definitivamente afuera del armado?

-No lo sabemos. Después del pronunciamiento de Elisa Carrió ellos manifestaron que no participarán del frente. Si es así, estimo que algunos dirigentes de la CC sí se podrían quedar. De todos modos, la foto del sábado pasado en Vera fue muy importante, estábamos todos menos Maximiliano Pullaro (UCR Evolución, precandidato a gobernador). Es un bloque en el que venimos dialogando para poder gobernar Santa Fe.

La pobreza no se soluciona con balas sino con políticas públicas" La pobreza no se soluciona con balas sino con políticas públicas"

-¿Cuáles son las diferencias con Pullaro?

-Una de las principales diferencias tiene que ver con lo que pensamos en seguridad. Entendemos que la violencia no se soluciona con más violencia (Pullaro dijo que haría campaña armado tras recibir amenazas), porque la acrecienta. Queremos discutir cómo resolvemos el problema de fondo de la inseguridad, que es la pobreza. Para eso hay que plantear acciones de modo inteligente. En Santa Fe hay más de un millón de personas bajo la línea de pobreza. Son cerca de 400 mil niños y adolescentes en esas condiciones, de los cuales 100 mil están en Rosario. La pobreza no se soluciona con balas sino con políticas públicas.

-Después de Semana Santa se revelarían otras precandidaturas, entre ellas la de Losada...

-Quiero ser gobernador de Santa Fe, estoy preparado para eso. Con Carolina trabajamos en equipo desde mediados de 2021. Por eso, los dos decidimos que en diciembre yo encararía el camino hacia una precandidatura y que ahora aceleraría el ritmo, esperando la decisión de ella. Mientras tanto, todo lo que haga en el trayecto servirá al equipo.

-Siguiendo esa estrategia, ¿Pablo Javkin debería jugar en Rosario?

-Sí, pero lo tiene que decidir él. Estamos hablando con Javkin, aunque la definición del rol a desempeñar es suya. Obviamente, si decide ser candidato y gana cuatro años más, ayudaremos a la ciudad para que tenga el crecimiento y desarrollo que queremos, incluso como estrategia para mejorar la seguridad. Porque el gobernador Omar Perotti y la Nación abandonaron a Rosario. Un intendente no puede hacer todo en soledad.

-Ahora hubo un acercamiento entre la Nación y la provincia.

-Es importante que hayan dejado de pelear, porque el gobernador no puede patear la pelota hacia arriba ni la Nación enfrentarse a un mandatario provincial. La solución es sentarse a una mesa de trabajo, dialogar, planificar e invertir en seguridad. Hay que trabajar, muchachos, es el único camino.

-¿Esta semana terminó de diseñarse la plataforma programática del nuevo frente?

-Son los principales lineamientos de acción. Santa Fe es muy grande y una planificación completa llevará más tiempo. Lo importante es ponernos de acuerdo en esos puntos a encarar el 10 de diciembre. Habrá que hacer cambios profundos si es que queremos transformar y solucionar los problemas de la provincia.

El título que el kirchnerismo quiso evitar es que Cristina ya no tiene mayoría en el Senado" El título que el kirchnerismo quiso evitar es que Cristina ya no tiene mayoría en el Senado"

-Volviendo a la pobreza, ¿cuál sería la respuesta inmediata a ese problema?

-Políticas productivas innovadoras que articulen con el sector privado. Las economías del conocimiento y todo lo ligado al campo son potentes en Santa Fe. Los países limítrofes que salieron adelante entendieron que el campo es una máquina de producir riqueza y desarrollo. Producción, infraestructura, educación y seguridad son los temas a aceitar.

-El oficialismo cargó contra Juntos por el Cambio (JxC) por abandonar la última sesión y dejar a Santa Fe sin el refuerzo de la Justicia Penal Federal.

-Le preguntaría a (el senador nacional del Frente de Todos, FdT) Marcelo Lewandowski por qué, como hicieron en su momento todos los diputados, Losada y yo, no bajaron sus proyectos individuales cuando se propuso una mesa de trabajo. Durante muchos meses hubo una labor conjunta de todos los partidos, pero el que no participó fue Lewandowski. Tampoco firmó el proyecto unificado, él presentó una iniciativa propia. El proyecto conjunto se presentó en mayo de 2022. Entonces, pregunto: ¿por qué no lo trataron y aprobaron antes si había tanta urgencia? Sistemáticamente, el kirchnerismo y Lewandowski se opusieron a tratar un proyecto: el de todos los santafesinos. Y nos levantamos de la sesión porque, en realidad, el oficialismo había entrado con la decisión de romperla. Ellos saben que no avalamos actuar fuera del reglamento del Senado. Ahora habrá sesión el 13 de abril y esperemos que se sienten a negociar, porque perdieron la mayoría en el cuerpo. Ese es el título que quisieron evitar el otro día: que Cristina no tiene la mayoría en la Cámara alta.