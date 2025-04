Germán Martínez: "La nueva Constitución puede ser peor si Pullaro y los libertarios logran mayoría"

Trato siempre de ampliar los márgenes del espacio político y eso me lleva a tener que hablar con peronistas en sus distintas variantes, con radicales, con militantes de izquierdas, socialistas. No me siento con la autoridad moral o política de andar señalando al compañero con el dedo y decir “vos sos o vos no sos".

¿Eso ayuda en la construcción política?

Bueno, estamos en un momento donde hay que tratar de acumular la mayor cantidad de masa crítica en contra del proyecto político de Milei, a nivel nacional, y de Pullaro en la provincia.

Y los obliga a abrir el espectro.

A ser lo más amplios y generosos en la convocatoria política. Trato de convocar a todos y que las propuestas representen la diversidad de nuestro espacio. Creo que quedó una propuesta muy equilibrada y armónica entre la lista provincial a convencionales, que encabeza Juan Monteverde, y la lista departamental que encabezo yo.

¿Qué la distingue?

Tiene un punto de vista generacional distinto. Juan tiene 40 y yo tengo 50 años. El, con una tradición de militancia en los sectores populares no peronistas que crece desde Rosario. Yo, claramente en las ideas del justicialismo con roles institucionales importantes en el Congreso. Me parece que hacemos una buena alimentación de perfiles frente a Milei y Pullaro.

Germán Martínez 4.jpg Martínez en una entrevista en el diario La Capital. La Capital / Virginia Benedetto.

¿Cómo analiza a la distancia aquel cierre de listas del PJ donde hubo algunas dispersiones? ¿Ayudó o complejizó?

El peronismo tenía que aspirar a tener una lista única con la mayor representatividad de sectores, perfiles y potencia electoral. El objetivo de conseguir los mayores niveles de unidad posible está logrado, pero no fue completo. Hubo compañeros que decidieron ir por fuera del Partido Justicialista.

¿Por qué se llegó a eso?

Todavía hay argumentos y respuestas que tienen que dar esos mismos protagonistas. Creo que estos no son tiempos de llaneros solitarios ni de individualismos, no son tiempos de sálvese quien pueda. Más que nunca es importante sumar, abrir, convocar.

Habló de una degradación del colectivismo. ¿A qué se refiere?

Lamentablemente se está viendo una tendencia dentro de la sociedad de mayores niveles de individualismo. No solamente la política. También se ven los espacios representativos de los trabajadores, en las asociaciones empresariales, en las cooperativas, en las mutuales, en los clubes de barrio, en las cooperadoras escolares. Frente a eso, la política tiene que tener un rol claramente contracultural.

¿Al gobernador cómo lo ve?

Alineado a Milei. Los dos proyectos políticos están emparentados. Milei hace un ajuste en las provincias en las transferencias y Pullaro se quedó callado. Cero pesos en obra pública, cero en fondo de incentivo docente, cero en salud. Falta personalidad política para defender a los santafesinos en los reclamos.

¿Por qué?

Me parece que el fenómeno inicial de Milei hizo que muchos líderes no lo quieran enfrentar porque sentían que podían perder votos propios por compartir una parte del electorado. Pero el ejercicio de gobierno es otra cosa, no es solamente un cálculo electoral y una lectura fina de la segmentación de las encuestas. Se trata de defender a todos los habitantes de tu provincia, sean del color político que sean.

Falta por lo menos un año para la reforma, más allá de la elección a convencional. ¿Qué Constitución imagina?

La Constitución de 2025/2026 puede ser peor que la de 1962. Lo más grave sería pasar de un texto de inicios de la década del 60 a tener la primera Constitución anarco-libertaria. El riesgo existe.

¿Por qué plantea eso?

Porque si hay una mayoría de "radicales con peluca", donde está Pullaro, y se suman libertarios, la Constitución irá en contra de los derechos y de las garantías de los santafesinos. Sería regresividad. El propio Pullaro dijo que no tiene que haber ningún rastro de garantías dentro de la reforma.

¿Es completa o incompleta la ley de necesidad de reforma?

Me parece que fue la expresión de un acuerdo político muy endeble para conseguir los votos. Casi que detrás de cada cosa uno ve el toma y daca para poder conseguir los votos y poder sacar esa ley. No hubo un pensamiento estratégico, profundo, de qué Constitución queríamos y en función de eso ir a buscar los acuerdos necesarios. Fue al revés: lograr los votos y después ver. Estuvo dispuesto a negociar todo con tal de conseguir que esté su reelección adentro.

Germán Martínez 3 .jpg "Tenemos que pasar por el tamiz del peronismo todos los artículos que se establecieron en la ley de necesidad", afirmó. La Capital / Virginia Benedetto.

El peronismo no la votó, pero competirá. ¿Qué pretende en el texto el PJ?

Nuestra obligación es poner otra agenda en discusión. Tenemos que pasar por el tamiz del peronismo todos los artículos que se establecieron en la ley de necesidad. Hay que meterle más justicia social, más independencia económica, más soberanía política, más derechos humanos. Un texto completo.

¿A qué se refiere con completo?

No debe ser solamente diseño institucional, tiene que ir acompañado de debates sustantivos en materia de derechos y garantías. Todos aquellos derechos que Milei te quita y Pullaro te quiere quitar, nosotros los tenemos que meter en la Constitución.Si lo que quiere Milei, y a veces Pullaro, es un país sin producción y sin trabajo, tenemos que meter los aspectos de la industria y el empleo.

¿Por qué lo dice? El gobierno de Santa Fe presenta su gestión enfocada en la producción y al campo.

Su mirada vinculada a los temas del agro es muy chica. Las veces que lo vi a Pullaro defendiendo al campo fue contra las retenciones del complejo aceitero o de la industria del biocombustible. No lo veo defendiendo la cadena porcina, la aviar, la forestación, hasta está lejano de la ganadería. Y prácticamente la cuestión industrial no está en su abordaje de provincia.

Se habla de autonomía para Rosario. ¿Cómo debería pensarse?

Se habla de autonomía, pero no de los recursos económicos que tenés que tener para ser verdaderamente autónomo. Rosario tiene que pelear por su autonomía, pero tiene que pelear por sus recursos. Por eso, hay que discutir el porcentaje de los recursos tributarios que van a los municipios y las comunas. Hoy está en un 13 por ciento y proponemos un 20%.

Parecen tiempos de discutir modelos.

Sí. Me parece que es un gran momento para discutir a fondo el modelo de provincia, en un momento donde el modelo de Nación no le ofrece oportunidades a Santa Fe sino solamente amenazas.

En síntesis, ¿qué plantea para su propuesta?

No estamos discutiendo clichés, no estamos discutiendo títulos, no estamos discutiendo letra gruesa sino que nos metemos a fondo en las propuestas constitucionales. Es una propuesta que tiene mucho de la unidad que necesita el campo nacional popular para enfrentar a Milei y a Pullaro. Y tiene mucho de renovación, de búsqueda de nuevos horizontes, de nuevas convocatorias, de sumar actores.