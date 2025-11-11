La Capital | Política | Emanuel Alvarez Agis

Emanuel Alvarez Agis y el "impuesto al efectivo": en qué consiste y cuál fue la crítica de Milei

El exviceministro de Kicillof propuso eliminar el gravamen al cheque y desalentar el uso de dinero en efectivo, lo que impulsaría la formalidad

11 de noviembre 2025 · 09:51hs
Emanuel Alvarez Agis y el impuesto al efectivo

Emanuel Alvarez Agis y el "impuesto al efectivo"

Emanuel Alvarez Agis, quien fue viceministro de Economía entre 2013 y 2015, planteó una particular nueva regulación: el impuesto al efectivo. La propuesta del economista apunta a desalentar la informalidad en empresas y comercios y alentar el uso de medios de pago bancarizados y electrónicos.

Para hacer funcionar esta medida, Álvarez Agis explicó que lo ideal sería aplicar un gravamen al dinero en efectivo: “Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900”, sintetizó el especialista, sobre el funcionamiento del impuesto. Sin dudarlo, el presidente Javier Milei criticó el proyecto del ex funcionario de Axel Kicillof: “Es un disparate total”, calificó el libertario.

En qué consiste el “impuesto al efectivo”

“Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo de manera tal que sea el consumidor el que induzca al comercio a blanquearse”, expresó Alvarez Agis en “Batalla Cultural”, programa de streaming de El Destape. Ante la consulta de cómo funcionaría, el economista explicó: “Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900”

Este recorte circuló en redes sociales y le costó al exvice ministro de Economía duras críticas, incluso del presidente Javier Milei. En particular, la propuesta de Emanuel Alvarez Agis consiste en eliminar el impuesto al cheque y reemplazarlo por un impuesto al uso de dinero físico, con el objetivo de desalentar la informalidad e incentivar los medios de pago digitales.

>> Leer más: Alvarez Agis: "Se recuperó la actividad pero no el empleo y el ingreso"

Tras las críticas, Alvarez Agis volvió a explicar su propuesta. “La Argentina tiene un gran problema de informalidad, los que estamos en la formalidad pagamos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. No todos son delincuentes en la informalidad. Hay empresas que, dado lo pesados que son los impuestos, si pasan a la formalidad funden”, expresó el economista en los estudios de LN+.

Embed

“La idea es bajar impuestos a quienes ya están dentro del sistema y subirlos a quienes están fuera”, señaló Emanuel Alvarez Agis.

En cuanto al funcionamiento del esquema, su propuesta contempla tres pilares: eliminar el impuesto al cheque -que grava débitos y créditos bancarios-, crear un impuesto al efectivo que se aplique sobre extracciones de dinero o pagos en efectivo (si alguien retira $1.000 en el cajero, “le quedan” $900), y reducir impuestos a las pymes para acompañar el proceso de formalización, sin alterar la recaudación global.

En otra palabras, en vez de cobrar un impuesto al cheque, aplicar un gravamen al uso del dinero en efectivo, lo que desalentaría el uso del dinero "en negro".

La crítica de Milei al “impuesto al efectivo” de Alvarez Agis

El presidente cuestionó duramente la propuesta de Alvarez Agis: "La propuesta de Alvarez el Chorro, antes conocido como Alvarez el Gil, es un disparate total", comenzó el libertario en un posteo en su cuenta de X, ex Twitter.

"¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%? O más simple, que una de cada diez veces que vas a retirar dinero (asumiendo todas de igual monto) un chorro te afane, siguió Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/1987953869947572264?s=48&partner=&hide_thread=false

"Eso es el kirchnerismo: un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos. El problema es que además son un ladrón estacionario. CIAO!", cerró el presidente.

Noticias relacionadas
El peronismo, en busca del reacomodamiento.

El peronismo de Santa Fe, alergizado

La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada.

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

Pullaro fue a la Fiesta de la Frutilla este sábado.

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Adorni y Santilli abrieron el viernes otra ronda de diálogo con gobernadores. Primero recibieron al chubutense Ignacio Torres (foto) y luego al catamarqueño Raúl Jalil.

Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar"

Ver comentarios

Las más leídas

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

Lo último

River en la cuerda floja: qué necesita para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

River en la cuerda floja: qué necesita para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Gendarmería identificó al presunto líder de una red de narcotráfico internacional tras la búsqueda de una avioneta con cocaína en la provincia de Buenos Aires

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1
La Ciudad

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"

Con Newells ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Ovación
El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto
Ovación

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

No ha lugar: el tribunal de la AFA rechazó el pedido de un club contra Godoy Cruz

La reconstrucción de Newells: requisito para no volver a pensar en el descenso

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Policiales
El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda
Policiales

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

La Ciudad
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: Esta gente no puede estar manejando

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Noche de las Heladerías en Rosario: cuáles son los locales que ofrecen 2x1

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

Lleven chaleco: el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil
Información General

"Lleven chaleco": el filoso mensaje desde Mar del Plata contra Brasil

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación
Política

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda
Policiales

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar
Economía

Bonos en alza y riesgo país en baja, a la espera de señales sobre el dólar

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón
La Ciudad

Avanzaron un 70 % las obras para la duplicación de carriles en avenida Rouillón

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión
Información General

Con un descenso en las tasas de vacunación, Canadá ya no está libre de sarampión

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong
Información General

China entra en emergencia y se prepara para la llegada del tifón Fung-wong

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas
El Mundo

Donald Trump indultó a Rudolph Giuliani y a otras 76 personas

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades
novedades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía
LA CIUDAD

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios
LA CIUDAD

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar
Policiales

Fue a buscar la pelota a otra casa y denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa
Policiales

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa

Una avena instantánea sin gluten fue prohibida por no estar en regla
Información General

Una avena instantánea "sin gluten" fue prohibida por no estar en regla

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche
LA CIUDAD

Policías reanimaron a un bebé recién nacido que se había ahogado con leche

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana
La Ciudad

Los docentes de la Universidad de Rosario harán tres días de paro esta semana

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado garantiza el futuro de la actividad